Garimpos ilegais são fechados e maquinários inutilizados pela PF em Curionópolis

(Foto: Polícia Federal)- A operação Novo Eldorado foi realizada na manhã de terça-feira (16).

Cinco pontos onde funcionam garimpos de ouro ilegais foram fechados e cinco escavadeiras e quatro motores hidráulicos usados no crime ambiental também foram desarticulados no município de Curionópolis, no sudeste paraense. A ação ocorreu durante a operação Novo Eldorado, deflagrada pela Polícia Federal na terça-feira (16). Ninguém foi preso.

Conforme a PF, em cada garimpo foram encontradas uma escavadeira e dois deles com dois motores cada. Devido a impossibilidade de remoção da área, os maquinários foram destruídos. O prejuízo estimado é de R$ 5 milhões aos criminosos, que ainda não foram identificados. Um aparelho celular, apreendido na operação, deve ajudar os investigadores a chegarem aos responsáveis pela extração ilegal. Os garimpos de ouro ilegal alvo da ação têm área superior a 22 hectares. Os resíduos de garimpagem estariam se sedimentando no leito dos rios da região, principalmente no Rio do Sereno. A PF estima que o valor do ouro extraído ilegalmente seria superior a 12 milhões, com impacto socioambiental de quase R$ 50 milhões, segundo avaliações baseadas na calculadora de impactos monetários do Ministério Público Federal.

Combate

A extração ilegal e predatória de ouro na região é responsável pela grave contaminação por mercúrio dos afluentes dos rios que abastecem a região, bem como a contaminação do solo. O combate feito pela Polícia Federal aos garimpos ilegais na região é constante. As operações atuais são desdobramentos de outras recentes, como a operação Boa Sorte, também de garimpo de ouro, deflagrada em dezembro de 2023.

