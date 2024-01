Homem é morto e duas mulheres feridas em ataque a tiros em Castanhal

Segundo a polícia, dois homens usando roupa preta atiraram contra um grupo de pessoas que estavam na frente de uma casa do bairro Santa Lidia.

Danilo da Silva Andrade, conhecido como “Nego Bala”, de idade não revelada, foi morto a tiros, na noite de segunda-feira (1º), na Passagem do Arame, bairro Santa Lidia, em Castanhal, nordeste do Pará. Segundo a polícia, dois homens usando roupa preta atiraram contra um grupo de pessoas que estavam na frente de uma casa. Duas mulheres ficaram feridas.

O 5º Batalhão de Polícia Militar (5º BPM) foi informado pelo Núcleo Integrado de Operação (Niop) sobre o ataque. Uma viatura se deslocou até o local. Danilo morreu no local do crime. Karen Rebeca Andrade da Cunha e Jennifer Caroline Andrade Monteiro, de idades não reveladas, chegaram a ser baleadas. Elas foram levadas para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) próxima. O estado de saúde delas é estável.

Segundo o relatório policial, a dupla de suspeitos fugiu em uma motocicleta em direção ao bairro Jaderlândia. O 5º BPM segue à procura deles.

Ainda de acordo com as autoridades, Danilo tinha passagens pela polícia e estava em prisão domiciliar. A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes do caso à Polícia Civil e aguarda retorno.

