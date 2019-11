Detran vai leiloar mais de 750 veículos esse mês

Interessados em participar do leilão podem visitar antes os veículos | Agência Pará

O Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran), na última semana de novembro, vai leiloar mais de 750 veículos nos municípios de Santarém, Belém e Marabá. A visitação aos lotes já começou na segunda-feira (18) em Santarém. A visitação em Belém será a partir desta quinta-feira (21).

Os veículos levados ao pregão se encontram nos pátios de retenção do órgão há mais de 60 dias, após o recolhimento, eles são divididos em lotes de sucata e aproveitáveis — quando há possibilidade de os veículos voltarem a circular. Em ambos os casos, os proprietários já foram notificados sobre a situação dos bens e os procedimentos para recuperação do veículo antes do encerramento do prazo para o leilão.

O presidente da comissão responsável pelo evento, Antônio José Silva, explica que “uma das principais metas da realização dos leilões é diminuir a quantidade de veículos nos parques de retenção, que ficam cheios”.

Interessados em participar da visitação pública aos veículos devem portar documento oficial de identificação com foto. É permitida somente a avaliação visual dos lotes. O documento também deverá ser apresentado durante o leilão, assim como o comprovante de endereço atualizado com Código de Endereçamento Postal (CEP), ou ainda Cadastro de Pessoa Física (CPF) e/ou comprovante de emancipação, para menores de idade, quando for necessário.

JURÍDICA

Pessoa jurídica deverá apresentar comprovante de inscrição e de situação no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ); Registro Comercial, no caso de empresa individual; ato constitutivo; estatuto ou contrato social e última alteração em vigor em sociedades empresariais. Para sociedades por ações, é preciso apresentar documentos de eleição dos administradores, além de identidade com foto e CPF do representante legal.

O leilão também será online, com transmissão de áudio e vídeo em tempo real pelo site da organizadora (https://www.vipleiloes.com.br/), que poderá ser acompanhado após a realização de cadastro prévio para obtenção de login e senha. A lista de veículos pode ser consultada no edital, no site do órgão.

Serviço:

Leilão de veículos retidos pelo Detran

– Santarém

Visitação: Dias 18, 19, 20 e 21 de novembro, das 9 às 17 h, no Anexo I – Pátio VIP Leilões (Rua Santana, n° 474, Bairro Salé, Santarém); Anexo II – Pátio VIP Leilões (Rodovia Transamazônica, KM-04, ao lado do Parque de Exposições Hélio da Mota Gueiros — Itaituba).

Leilão: Dia 25 de novembro, com início às 09 h, no Hotel Palace Santarém

– Belém

Visitação: Dias 21, 22, 25, 26 e 27 de novembro, das 9 às 17 h, no Pátio VIP Leilões (Alça Viária, KM-01, n° 888 — Bairro São João, Marituba)

Leilão: Dia 28 de novembro, com início às 9 h, no Pátio VIP Leilões

– Marabá

Visitação: Dias 25, 26, 27, 28 e 29 de novembro, das 9 às 17 h, no Pátio VIP Leilões (Rodovia BR-222, KM-03, s/n — Bairro São Félix, Marabá)

Leilão: 30 de novembro, com início às 09 h, no Auditório do Hotel São Bento

quinta-feira, 21/11/2019, 08:55 :Agencia Pará

