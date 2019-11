Cantor é esfaqueado durante apresentação por ex-marido da namorada dele em MT

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A namorado de Valdair relatou à polícia que o ex-marido dela teria cometido o crime. Ela disse que ele não aceita o fim do relacionamento com ela e, por isso, teria esfaqueado o atual namorado.

Ainda segundo a Polícia Militar, a vítima foi ferida no rosto e no tórax. Ele foi socorrido por testemunhas e levado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Quando os policiais chegaram à unidade, ele já estava recebendo atendimento médico.

Mulher disse à polícia que o ex-marido teria cometido crime por não aceitar o fim do relacionamento. Vítima foi encaminhada para UPA. Um cantor de 38 anos foi esfaqueado durante apresentação em uma lanchonete em Sinop, a 503 km de Cuiabá. De acordo com o boletim de ocorrência o suspeito do crime é o ex-marido da atual namorada de Valdair Camargo.

You May Also Like