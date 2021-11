Deyverson decide na prorrogação, Palmeiras vence o Flamengo e conquista o tri da Libertadores

Para o Palmeiras, a Taça Libertadores é obsessão. E, neste sábado, o Verdão conquistou o seu terceiro título da competição ao vencer o Flamengo por 2 a 1, no Estádio Centenário, em Montevidéu-URU. O time alviverde saiu na frente com Raphael Veiga, logo aos quatro minutos. O Rubro-Negro empatou com Gabigol, levando para prorrogação. Foi aí que brilhou a estrela de Deyverson, que aproveitou falha grotesca de Andreas Pereira e marcou o gol decisivo.

Agora, o Palmeiras faz parte da seleta lista de clubes brasileiros que conquistaram três vezes a Libertadores, ao lado de Grêmio, Santos e São Paulo. Além da taça na atual temporada, o Verdão foi campeão nas edições de 1999 e 2020.

O Palmeiras precisou de apenas quatro minutos para balanças as redes no Centenário. Gómez lançou Mayke, que avançou pela direita e assistiu Veiga. O meia bateu firme e venceu Diego Alves. A partir de então, o Verdão se defendeu e buscou o contra-ataque. Na melhor chance do Flamengo nos 45 minutos iniciais, Arrascaeta bateu de esquerda para defesa de Weverton.

No segundo tempo, o cenário mudou. Precisando buscar o empate, o Flamengo passou a rondar a área e chegar com mais frequência, até que Gabigol deixou tudo igual, aproveitando falha de posicionamento de Weverton. Michael quase virou para os cariocas, mas desperdiçou grande oportunidade. Assim, os times chegaram à prorrogação.

Na prorrogação, Deyverson apareceu para decidir. O centroavante, que havia entrado ao fim dos 90 minutos no lugar de Veiga, aproveitou vacilo gigante de Andreas, avançou com a bola dominada e marcou o gol do título.

O jogo – logo aos quatro minutos, o Palmeiras abriu o placar no Centenário. Gustavo Gómez lançou Mayke na ponta direita, o lateral avançou e colocou com precisão na entrada da área. Veiga chegou batendo de esquerda e superou Diego Alves.

Depois do baque, o Flamengo passou a se lançar ao ataque. Na primeira chegada, Arrascaeta fez boa jogada pela direita e cruzou para Gabigol, que testou para fora. Na sequência, Veiga foi lançado pela esquerda e cruzou para área. Rodrigo Caio desviou de cabeça e quase fez contra.

Veiga voltou a finalizar, dessa vez carregando a bola pela esquerda e chutando cruzado, nas mãos de Diego Alves. A melhor chance do Flamengo veio com Arrascaeta. Bruno Henrique ajeitou de cabeça para o uruguaio, que dominou e finalizou de esquerda, parando em defesa de Weverton.

O Flamengo quase empatou no início do segundo tempo. Após escanteio pela direita, Willian Arão desviou de cabeça e a bola passou muito próxima à trave, com Gabigol quase alcançando. O Palmeiras respondeu com Rony, recebendo na intermediária e arriscou de longe. Diego Alves saltou para fazer pela defesa no ângulo esquerdo.

Na sequência, o Rubro-Negro bateu falta da intermediária, David Luiz ficou com ela e tentou tocar por cima de Weverton, porém o goleiro levou a melhor e mandou para escanteio. Depois, Andreas bateu escanteio pela esquerda, e Bruno Henrique ganhou de cabeça dos zagueiros, com a bola raspando a trave esquerda.

Rony tentou de bicicleta após cruzamento da direita, mas a bola foi em cima de Diego Alves. Aos 26 minutos, o Flamengo deixou tudo igual. Arrascaeta encontrou Gabigol pela esquerda, e o camisa 9 finalizou no canto que foi mal protegido por Weverton.

O Rubro-Negro quase virou com Michael, que recebeu belo lançamento de Arrascaeta, invadiu a área e finalizou cruzado, à direita do gol, na última chance de perigo do tempo normal.

Aos quatro minutos, o Palmeiras voltou a ficar na frente do placar, aproveitando grave erro de Andreas Pereira. O meio-campista se enrolou com a bola, que ficou oferecida para Deyverson. O centroavante avançou, finalizou e levou a melhor sobre Diego Alves, que até tocou na bola, mas não impediu o gol.

O Flamengo respondeu e com Gabigol, que recebeu passe rasteiro de Arrascaeta e chutou de direita por cima do travessão. No segundo tempo, Danilo Barbosa desperdiçou boa chance de dentro da área, finalizando na rede pelo lado de fora. A partir de então, o time carioca não conseguiu superar a sólida e eficiente defesa do Palmeiras. Com o apito final, o Verdão pôde comemorar o tri da Libertadores.

