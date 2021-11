Florian Wirz é o futuro do futebol alemão

(Foto:Reprodução internet) – A Alemanha está sempre cheia de jogadores jovens e talentosos. Mas Florian Wirz se destaca de seus pares e ganhou o título de um dos maiores talentos de sua geração. Você pode acompanhar as partidas da Bayer e o desempenho do Wirz graças às transmissões de vídeo de alta qualidade de uma empresa de apostas comprovada. Também faça sua aposta desportiva com 1xBet e comece a ganhar hoje.

Deve-se notar que Wirz foi realmente barulhento na temporada 2020/21. Foi a primeira campanha em que o “Bayer” (o clube em que o meio-campista alemão joga) deixou Kai Havertz. Muitos pensavam que seria difícil encontrar um substituto de qualidade para ele. No entanto, o progresso de Wirz provou que o clube fez a coisa certa ao se separar do Havertz. Já agora faça sua aposta desportiva com marca 1xBet e prever o que o futuro reserva para esta equipe.

Embora Havertz e Wirtz tenham papéis ligeiramente diferentes em campo, ambos são jogadores cruciais para o centro do campo. É graças à habilidade deste meio-campista que o “Bayer” frequentemente controla o jogo. Isto permite que o clube se sinta confiante em campo e alcance bons resultados. A propósito, site 1xBet – apostas em live acessíveis torna realidade. Portanto, você pode não apenas acompanhar os confrontos que envolvem esta equipe, mas também convertê-los em novas vitórias.

Note que o progresso de Wirtz tem sido notado em muitas frentes, em particular:

O jogador fez sua estreia na seleção alemã. Ele ainda contava com a confiança de Joachim Löw, e sob Hansi Flick Wirz está se tornando um atleta cada vez mais importante para a equipe. Você pode fazer apostas em live acessíveis em site 1xBet para as rivalidades do Bundesstim. O jogador estava entre os indicados para o Prêmio Golden Boy. É claro que ele não era o principal favorito, mas mais uma vez enfatiza o nível de seu talento. Ele atraiu a atenção dos principais clubes.

Se Wirtz continuar progredindo, ele pode muito bem se tornar um dos principais jogadores de sua equipe nacional.

Fatores do desempenho de um jogador de sucesso

Para muitos especialistas, o desempenho bem-sucedido do meio-campista alemão não foi uma sensação. Ele tem bons dados antropométricos, tem visão de campo. Graças a isso, ele é capaz de mover a bola rapidamente. Em 1xBet – tente aposta futebol online e comece a converter seus conhecimentos em novos ganhos. As oposições envolvendo a equipe de Wirz na plataforma são cobertas com o máximo de detalhes possíveis.

O meio-campista ainda é muito jovem e continua a progredir ativamente. Agora é muito importante para ele praticar seu jogo regularmente e melhorar suas habilidades.

Os torcedores ainda podem tente aposta futebol online na empresa 1xBet e fazer bom dinheiro.

Por:Cene Produtora

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Curtir isso: Curtir Carregando...