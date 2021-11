Chapa Novos Sonhos vence consulta prévia e informal para a Reitoria da Ufopa

Novos Sonhos Solange Ximenez (vice) e Aldenize Xavier (reitora) (Foto Edson Almeida )

Nesta sexta-feira, 26, docentes, técnicos e discentes da Universidade Federal do Oeste do Pará participaram da consulta prévia e informal para escolha do novo reitor ou nova reitora da instituição. Com o total de 1985 votos (0,405 na paridade por grupos), a chapa mais votada foi a chapa 2, “Novos Sonhos”, que trouxe como candidatas Aldenize Ruela Xavier (reitora) e Solange Helena Ximenes Rocha (vice-reitora).

A chapa 1, “Evolução: Ação Ufopa”, composta por Jarsen Luís Castro Guimarães (reitor) e Flávia Garcez da Silva (vice-reitora), teve 872 votos (com 0,265 na paridade por grupos). Já a chapa 3, “Ufopa para Todos”, composta por Edilan de Sant’Ana Quaresma (reitor) e Carla Ramos (vice-reitora), recebeu 1925 votos (com 0,321 na paridade por grupos).

A consulta prevê, de acordo com a resolução do Conselho Universitário (Consun) nº 289, de 23 de setembro de 2021, a indicação ao Conselho Universitário, pela comunidade universitária, de candidato(a) a reitor(a) e a vice-reitor(a) da Ufopa para o quadriênio de abril de 2022 a abril de 2026.

O resultado da consulta prévia e informal será homologado em reunião do Consun no dia 7 de dezembro. Nesse mesmo dia, será constituído o Colégio Eleitoral no Consun para votação e escolha dos nomes que irão compor a lista tríplice a ser encaminhada ao Ministério da Educação para escolha do novo reitor ou reitora da Ufopa.

Em entrevista ao g1, Aldenize contou que se sente preparada para assumir a reitoria da instituição. A chapa propõe gestão que defenda os princípios de uma Universidade Pública, gratuita e de qualidade.

“Eu estou preparada para assumir a universidade entendendo os desafios que ela tem, entendendo as potencialidades da nossa universidade nesta região oeste do Pará”, disse Aldenize Xavier.

27/11/2021 09h52

