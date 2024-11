Dia da Consciência Negra será feriado nacional pela primeira vez; entenda

Zumbi (1927), pintura de Antonio Parreiras — Foto: Acervo do Museu Antonio Parreiras

Antes de a Lei 14.759/2023 ser sancionada, o dia 20 de novembro era feriado em apenas seis estados do país.

Pela primeira vez, o Dia da Consciência Negra, em 20 de novembro, será feriado nacional — antes, a data era considerada feriado apenas em parte do país. A Lei 14.759/2023, que instituiu o feriado, foi sancionada pelo presidente Lula em 21 de dezembro do ano passado. No dia 19 de novembro, o Senado terá uma sessão especial para celebrar a data.

Em quais estados o dia 20 de novembro era feriado?

Antes de a Lei 14.759/2023 ser sancionada, o dia 20 de novembro era feriado em apenas seis estados do país. Eram eles: Alagoas, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Rio de Janeiro e São Paulo.

Nos demais estados, a data não era feriado até o ano passado. Leis municipais podiam, no entanto, estabelecer a medida em cada cidade. Já no Distrito Federal, o Dia da Consciência Negra era ponto facultativo.

O que é celebrado no Dia da Consciência Negra?

O Dia da Consciência Negra faz referência à Morte de Zumbi, líder do Quilombo dos Palmares, que ficava localizado na Serra da Barriga, hoje Alagoas. Zumbi foi morto em 20 de novembro de 1695. Ele foi decapitado e teve sua cabeça exposta na Praça do Carmo.

A data foi incorporada ao calendário escolar em 2003, após o presidente Lula sancionar a Lei 10.639/2003. A partir disto, tornou-se obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira nas escolas brasileiras.

Em 2011, a ex-presidente Dilma Rousseff oficializou a data como Dia Nacional de Zumbi dos Palmares e da Consciência Negra. Até o ano passado, a data era feriado apenas em seis estados ou onde havia leis municipais que adotassem o feriado.

Quem foi Zumbi dos Palmares?

Estudiosos apontam que Zumbi nasceu livre em 1655, no Quilombo dos Palmares. Ele teria sido capturado aos sete anos e dado ao padre português Antônio Melo, que o batizou de Francisco. Ainda criança, aprendeu a falar e a escrever a língua portuguesa e o latim.

Aos 15 anos, Zumbi conseguiu fugir e retornou ao Quilombo dos Palmares, onde iniciou a sua luta contra a escravidão.

Em 1678, o então líder de Palmares, Ganga Zumba, aceitou um acordo de paz proposto pelos portugueses para que os moradores do quilombo se mudassem para outras terras. A medida desagradou a muitos e, a partir disto, Zumbi passou a ser o líder do Quilombo dos Palmares.

Em 1694, o governo português realizou uma série de investidas contra o quilombo, sem êxito. Pouco tempo depois, a fortaleza de Macaco foi atacada e muitos quilombolas, assassinados. Zumbi, no entanto, escapou vivo.

Já em 1695, Antônio Soares. um homem de confiança de Zumbi, foi capturado e torturado até entregar o esconderijo do líder. Em 20 de novembro, Zumbi foi encontrado na Serra de Dois Irmãos e morto por um grupo de Bandeirantes liderado por Domingos Jorge Velho.

Fonte: CBN BRASIL Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/11/2024/08:22:01

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade e no canal:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...