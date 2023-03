Leilão da Receita Federal: iPhone, videogames, IPads, caminhões e motos estão entre os itens

iPhone 13 e Samsung Galaxy A 52 estão entre os itens que vão a leilão — Foto: Receita Federal

Recebimento de propostas vai até 10 de abril. Sessão pública do leilão será on-line.

A Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 2ª Região Fiscal fará leilão de forma eletrônica de mercadorias apreendidas ou abandonadas no dia 11 de abril de 2023, às 9h30. Há itens de Belém, Santarém, Óbidos , Macapá, Manaus, Boa Vista.

O recebimento de propostas de valor de compra vai até às 18h do dia 10 de abril . Veja o endereço eletrônico do leilão. Os valores das propostas não serão divulgados até a Abertura da Sessão Pública, mantendo o sigilo dos proponentes até a adjudicação – ato judicial que, dentro da expropriação de bens, transfere a posse de um bem de um devedor a um credor, quitando a dívida a partir da transferência – dos lotes aos vencedores.

As mercadorias estão distribuídas em 143 lotes, descritos e avaliados por valor mínimo. Acesse aqui. No edital do leilão, constam os endereços, dias e locais nos quais os objetos podem ser examinados.

Dentre os itens disponíveis estão:

instrumentos musicais;

telefones celulares;

lâmpadas;

motocicletas;

caminhões;

veículos;

pneu;

peças de vestuário;

relógio;

vedeogames;

acessórios para celulares e veículos;

aparelhos eletrônicos (ex.: notebook, IPads);

bicicletas.

Os bens são destinados a pessoas físicas e jurídicas. Os objetos arrematados por pessoas físicas devem ser destinados a uso ou consumo, e não deve ter destinação comercial. Já os bens arrematados por Pessoas Jurídicas podem ser destinados a uso, consumo, industrialização ou comércio. Matriz e as filiais de uma empresa são consideradas um único proponente.

Pessoas Físicas somente poderão oferecer propostas de valor de compra para os lotes de números 12, 17, 19, 22, 23, 25, 29, 30, 32, 39, 43, 55, 56, 57, 58, 62, 63, 66, 67, 68, 70, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 128, 129, 132, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141 e 143. Veja os lotes.

O valor do lance deve ser pago integralmente até o primeiro dia útil após a adjudicação.

A entrega das mercadorias será efetuada contrarrecibo com assinatura aposta pelo arrematante ou pelo procurador legalmente constituído.

Por:Jornal Folha do Progresso em 21/03/2023/15:18:16 Pará — Belém

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...