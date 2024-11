Passageiros enfrentam voo sem ar-condicionado de Macapá para Belém | PA

Foto: Divulgação | Um voo de Macapá (AP), para Belém (PA), nesta segunda-feira (11) apresentou problemas na refrigeração, que causaram incômodos aos passageiros que sofreram com a alta temperatura.

Segundo os passageiros, o problema aconteceu devido à um cabo que faz a conexão em um ar-condicionado.

De acordo com o servidor público, Welber Andrade, passageiro que estava no voo, mesmo antes da decolagem o avião já apresentava problemas na refrigeração.

“O ar-condicionado não estava funcionando no momento que a gente estava em solo, mas até então todos os passageiros acreditavam que era um problema que, logo após a decolagem, iria se resolver e que normalizaria as condições”, disse.

Após 10 minutos de voo – a viagem de Macapá à Belém dura cerca de meia hora – a temperatura aumentou e os passageiros estavam apreensivos, ainda segundo Welber.

“A gente não conseguia ter ali o retorno do ar condicionado e durante esse momento a gente começou a questionar a tripulação que passou a servir água, água quente aos passageiros, de uma forma assim até muito apreensiva a tripulação, visto que as pessoas já começavam a fazer questionamentos e nós recebemos a informação que o avião iria seguir assim até Belém e que também possivelmente ia seguir naquelas mesmas condições até Brasília”, completou.

O homem disse ainda que no voo haviam muitas crianças, idosos e pessoas com deficiência. Os passageiros solicitaram uma explicação aos trabalhadores da companhia assim que o pouso foi feito na cidade de Belém (PA).

“Eles nos informaram que em Macapá, um cabo que faz a conexão de ar condicionado não estava funcionando bem, por isso que a gente não conseguiu ter o resfriamento da aeronave. Depois que esse avião decolou ele também apresentou um problema no segundo ar condicionado, um funcionou e o outro não, ou seja, apenas com a capacidade de 50% para atender um voo com dezenas de pessoas”, contou.

Fonte: Fonte: G1 Amapá Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/11/2024/08:24:10

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade e no canal:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...