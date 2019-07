Publicação Nº 0184/2019- Construtora Jurema selecionando CURRÍCULO Lei do Aprendiz

CONSTRUTORA JUREMA LTDA , pessoa jurídica de direito privado, inscrita sob CNPJ nº 05.802.590/000.1-90, em cumprimento à Lei do Aprendiz de n° 10.097 de 2000, que promove a integração de adolescentes e jovens entre 14 e 24 anos no mercado de trabalho, vem por meio deste informar aos interessados, que a empresa está selecionando CURRÍCULO, os mesmos deverão ser enviados ao Setor Pessoal através do email: setorpessoal@ construtorajurema.com.br .

