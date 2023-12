“Dia mais feliz da vida”, diz homem após matar desafeto a golpes de faca em Belém, no Pará

Um homem foi assassinado a facadas na manhã desta quinta-feira (30), nas proximidades do Terminal Rodoviário de São Brás, em Belém. A vítima, identificada como Natan Vieira Coelho, foi morta por um vendedor de facas no momento em que transitava pela rua Deodoro de Mendonça.

O autor do homicídio foi preso por uma guarnição da Polícia Militar (PM) logo depois do crime. Ao ser detido, o vendedor de facas alegou que matou Natan por vingança, pois há cerca de sete anos ele teria assassinado seu tio a pauladas no bairro da Terra Firme.

Segundo relatos de testemunhas, era por volta das 11h quando Natan surgiu completamente ensanguentado e gritando por ajuda em meio às pessoas que circulavam às proximidades do terminal. A cena assustou muita gente e houve gritaria no local.

Momentos após a vítima cair já quase sem vida, em plena via pública, o assassino, que também estava ferido e ainda o perseguia com a arma do crime nas mãos, foi detido por policiais militares que faziam ronda. Imobilizado, deitado na calçada, ele confessou o crime sem qualquer sinal de arrependimento, e ainda declarou que esse foi o “dia mais feliz de sua vida”.

“O meu sonho era achar ele e hoje eu tive a felicidade de estar vendendo faca e ele surgir do nada, na rua… o dia mais feliz da minha vida”, disse o criminoso, já no leito do Hospital de Pronto Socorro Mário Pinotti, para onde foi levado por conta de ferimentos que também sofreu.

A Polícia Militar informou que o assassino foi conduzido logo em seguida para a Divisão de Homicídios da Polícia Civil. A redação do Amazônia Jornal entrou em contato com a Polícia Civil em busca de mais informações e aguarda retorno.

Fonte: O Liberal / Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/11/2023/15:39:02

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...