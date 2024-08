Mulher dá à luz em casa e recebe auxílio do Corpo de Bombeiros no bairro Maracanã, em Santarém

Foto: Meralmente ilustrativa | O caso aconteceu na madrugada de quinta-feira (8), no bairro Maracanã. A criança nasceu saudável pesando 3,035 kg. Mãe e filha passam bem.

Uma mulher grávida, que começou a sentir fortes dores na madrugada de quinta (8), se preparava para ir ao hospital. Mas enquanto o marido dela, Iranil Castro, 38 anos, saiu em busca de um táxi ou carro por aplicativo, ela deu à luz uma menina, em casa, sozinha. O parto aconteceu por volta das 4h, no bairro do Maracanã, em Santarém, oeste do Pará. Após o nascimento da filha, a mulher ligou para os bombeiros e pediu ajuda.

Os bombeiros chegaram rapidamente para prestar a primeira assistência, realizando todos os procedimentos necessários, inclusive o corte do cordão umbilical.

Quando Iranil Castro voltou para casa, ele encontrou uma ambulância do Corpo de Bombeiros já presente no local. A esposa dele, que não teve tempo de chegar ao hospital para o parto, já tinha à luz dentro de casa.

A mãe e o bebê, uma menina saudável, foram imediatamente levados para o Hospital e Maternidade Sagrada Família, onde ficaram sob os cuidados da equipe de obstetrícia. Na manhã de quinta (8), a direção do hospital informou que tanto a mãe quanto a filha estão em perfeito estado de saúde. A menina nasceu pesando 3,035 kg, chorando forte, o que é um excelente sinal de vitalidade, segundo os bombeiros que atenderam a ocorrência.

O casal, que já tinha quatro filhos, todos meninos, está muito feliz com a chegada da primeira filha. Iranil, que sempre pediu a Deus por uma menina, está especialmente emocionado com o nascimento.

Fonte: g1 PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/08/2024/10:46:37

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...