Dia Mundial da Educação Ambiental: projeto E+ Reciclagem da Equatorial Pará recolheu mais de 5 mil toneladas de resíduos em 2024

Foto: Reprodução | Saiba como ajudar o meio ambiente e ter desconto na conta de luz.

Neste domingo, 26 de janeiro, foi comemorado o Dia Mundial da Educação Ambiental, e a Equatorial Pará aproveitou para reforçar o incentivo a práticas sustentáveis por meio do projeto E+ Reciclagem que faz parte do Programa de Eficiência Energética da distribuidora de energia. Em 2024, a iniciativa conquistou resultados expressivos com a coleta seletiva, com mais de 5 mil toneladas de resíduos recicláveis. Foram gerados mais de 84 mil reais de desconto na conta de energia para 2.125 clientes que participaram da ação ao longo do ano.

Vale destacar que as mais de 5 mil toneladas de resíduos recolhidos correspondem a cerca de 18,8 mil toneladas de dióxido de carbono (CO²) que deixaram de ser emitidas na atmosfera. Esse número também representa que cerca de 50 mil árvores deixaram de ser cortadas por conta da reciclagem dos materiais.

Durante o ano também foram recolhidos cerca de 2 mil litros de óleo de cozinha, que deixaram de ser despejados nos rios e mares, por exemplo.

O projeto

O programa tem o objetivo conscientizar a população paraense sobre a preservação do meio ambiente, incentivando a troca de materiais recicláveis por descontos na conta de luz. Atualmente existem postos do E+ Reciclagem em Belém, Ananindeua, Castanhal, Altamira e Santarém.

De acordo com Pricila Hinvaitt, analista da área de Eficiência Energética da Equatorial Pará, o projeto é fundamental para promover a conscientização ambiental, pois incentiva a sustentabilidade e práticas de descarte consciente.

“A Equatorial está comprometida com a sustentabilidade por meio do E+ Reciclagem, uma iniciativa que permite que todos contribuam com a coleta seletiva em benefício do meio ambiente. Além de ajudar na preservação do ecossistema, a iniciativa proporciona benefícios à população, como o bônus na fatura de energia”, conclui Pricila.

O E+ Reciclagem aceita resíduos como papel, plástico, metal, óleo de cozinha e eletrônicos com placas que podem gerar bônus para a fatura de energia do cliente ou repassados para alguma entidade beneficente sem fins lucrativos, para isso é só apresentar o número da Conta Contrato da instituição. A distribuidora recebe esses materiais e encaminha a empresas de reciclagem. Além disso, nos postos também são aceitos potes de vidro que são doados à Santa Casa.

Em Santarém o Posto do E+ Reciclagem funciona:

Onde : Estacionamento do Mercadão 2000, localizado na avenida Tapajós, entre a travessa Frei Ambrósio e Professor Carvalho.

Horário de atendimento: Segunda a sexta: das 8h às 12h e das 13h às 17h/Sábado: das 8h às 12h.

Fonte: Equatorial Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/01/2025/11:43:30

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...