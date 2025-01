Mulher é morta a facadas pelo companheiro em Alenquer | PA

Foto: Reprodução | Segundo a Polícia Civil, o casal estava consumindo bebidas alcoólicas em casa quando o desentendimento escalou, resultando no crime.

Na madrugada deste domingo (26), uma mulher foi morta após ser esfaqueada pelo companheiro durante uma briga em Alenquer, no oeste do Pará. De acordo com informações da Polícia Civil, o casal estava consumindo bebidas alcoólicas em casa quando o desentendimento escalou, resultando no crime.

A vítima foi socorrida e levada ao hospital da cidade, mas devido à gravidade dos ferimentos, não resistiu e morreu. A delegada Greice Cacau confirmou o caso e informou que o suspeito foi preso em flagrante logo após o crime.

“Estamos investigando as circunstâncias exatas do crime. O corpo da vítima está no hospital para realização do exame cadavérico, e estamos trabalhando para reunir as imagens relacionadas ao caso”, disse a delegada.

O crime foi registrado como feminicídio, e a Polícia Civil segue com as investigações para esclarecer todos os detalhes do ocorrido.

