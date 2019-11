Diageo e Grupo Heineken abrem seleção para estágio; veja como participar

O estudante pode ser de qualquer curso superior

Para os estudantes universitários que estão em busca de uma oportunidade de estágio, estão abertos processos seletivos em duas grandes e conhecidas empresas no país. Ambas buscam estudantes de graduação em qualquer área profissional.

Até o dia 28 de novembro, a Diageo, proprietária de marcas como Ypióca, Smirnoff, Johnnie Walker, Tanqueray e Guinness, está com inscrições abertas. Estudantes terão possibilidade de participar de diferentes áreas da empresa, auxiliando em projetos de estratégias e inovações, sob orientação dos mentores participantes do programa. O processo seletivo será composto por etapas online e presenciais, no escritório da Diageo em São Paulo e as inscrições podem ser feitas no site.

Já o Grupo Heineken seleciona 39 estudantes para estágio em diversas áreas de atuação como Recursos Humanos, Assuntos Corporativos, Vendas em Campo, Customer Service & Logística, Vendas no Corporativo e Produção. A seleção conta com quatro etapas: testes online, vídeo online, dinâmica presencial (para o Estado de São Paulo) ou dinâmica online (para outras unidades da federação) e entrevista presencial e individual.

As inscrições podem ser feitas até 20 de novembro através do site da 99Jobs. Os aprovados começarão a estagiar em fevereiro de 2020 e terão benefícios como bolsa-auxílio, vale refeição ou restaurante no local, vale-transporte ou estacionamento, plano de saúde, seguro de vida e descontos em seus produtos.

Para as oportunidades em ambas as empresas, o estudante pode ser de qualquer curso superior com previsão de conclusão entre dezembro de 2020 e dezembro de 2021

