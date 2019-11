Detran realiza campanha de Conscientização nas escolas em Novo Progresso

O Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Pará (Detran-PA) iniciou na segunda-feira (11) campanha de conscientização nas escolas de Novo Progresso.(Foto:Divulgação WhatsApp)

A campanha visa promover a reflexão de alunos, professores e comunidade escolar para um comportamento seguro no trânsito.

As atividades são realizadas dentro da escola com os alunos.

As atividades que estão sendo realizadas no município , pela equipe da Coordenadoria de Educação do Detran de Belém “Symone Alves, Maria das Neves e Maria Helmer”, até esta quinta-feira(15).

Até o momento, quase mil estudantes e professores receberam informações sobre trânsito seguro dentro do projeto denominado de Detran nas Escolas, iniciativa que visita um maior número possível de instituições de ensino para sensibilizar a comunidade acerca da importância do comportamento seguro no trânsito.

Entre as unidades já visitadas pela equipe estão a Escola municipal de Ensino fundamental Valdomiro Mendes, onde os alunos ouviram atentamente as palestra sobre comportamento seguro repassada pela equipe de agentes de educação do Detran. O trabalho contou com a parceria da Unidade Local (Ciretran) e Ditranp de Novo Progresso.

