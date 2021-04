Dicas de estudo: cinco sites seguros para usar em pesquisas acadêmicas

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O Bielefeld Academic Search Engine é um buscador que conta com a maior quantidade de informação do mundo, especialmente para recursos acadêmicos de acesso aberto, desenvolvido pela Biblioteca da Universidade de Bielefeld na Alemanha.

É uma das maiores bases de dados com materiais científicos nos i diomas ibero-americanos. Conta com diversos recursos como artigos de revistas, revisões bibliográficas, livros, teses de doutorado e muito mais. Tem como objetivo principal integrar o maior número possível de conteúdo, fornecendo acesso a textos completos. Conheça: https://dialnet.unirioja.es/.

Todo estudante do ensino superior sabe: um trabalho sem boas referências bibliográficas certamente não será considerado como adequado pelos professores que avaliam. Com a facilidade da internet, muitos se descuidam em checar a origem das informações, se são confiáveis ou não.

