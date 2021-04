Equatorial Pará destaca investimentos feitos em Marabá no aniversário da cidade

Principal município da região sudeste do Estado comemora 108 anos de história

Nesta segunda-feira, dia 5 de abril, Marabá celebra 108 anos de fundação. A cidade, que possui dois grandes principais rios, Tocantins e Itacaiúnas, recebeu nos últimos seis anos, grandes investimentos da Equatorial Energia Pará no que diz respeito ao fornecimento de energia e desenvolvimento socioambiental. Atualmente, a distribuidora atende cerca de 105 mil famílias na cidade, considerada a maior da região sudeste do Pará.

Um dos destaques positivos para Marabá será a implantação da primeira agência digital da distribuidora no interior do estado. O espaço, que vai ser inaugurado ainda este ano, traz um novo conceito, com um ambiente totalmente inovador para autoatendimento.

Marabá conta ainda com os projetos de assistência às comunidades e o programa de eficiência energética, que resultou em melhoria na qualidade de vida de diversos clientes. Entre eles está o programa E+ Geladeira Nova, que no ano passado, substituiu 150 geladeiras de famílias baixa renda de Marabá, atingidas pela enchente dos rios durante o período chuvoso.

Comunidade – Por meio do projeto Gastronomia do Amanhã, a distribuidora ofertou em setembro do ano passado, qualificação profissional para a população que vive em áreas de vulnerabilidade social. Uma turma com 20 alunos do bairro Nossa Senhora Aparecida, teve cinco dias de oficinas teóricas e práticas ministradas por um chef de cozinha com o objetivo de profissionalizar e capacitar pessoas em situação de vulnerabilidade social por meio de oficinas práticas de mercado e cozinha.

Marabá também conta hoje com um posto do E+ Reciclagem (antigo Ecocelpa), localizado na Folha 31, ao lado do campo Piçarrão. O local responsável por contribuir com a preservação do meio ambiente por meio da coleta seletiva de resíduos recicláveis e ainda faz a troca destes resíduos por descontos na conta de energia elétrica. Inaugurado em 2018, o espaço já cadastrou mais de 2 mil clientes e recebeu quase 58 toneladas de resíduos.

Além disso, a distribuidora destaca os trabalhos importantes da área de manutenção no que se refere a melhorar o fornecimento de energia do município, com ações preventivas de podas de árvores para evitar contato com a rede elétrica, troca de ramais e modernização das subestações de energia. Como foi o caso da ampliação da subestação Cidade Nova, onde foram investidos R$ 4,5 milhões em quatro novos circuitos, que dobraram a capacidade de atendimento do local.

Para o gerente de relacionamento com o cliente da Equatorial Pará, Anderson Torres, a distribuidora procura sempre acompanhar o desenvolvimento da cidade e estar pronta para atender a demanda dos clientes. “Marabá é um município que está sempre em ascensão, e nós, como distribuidora de energia, devemos acompanhar esse desenvolvimento, buscando sempre melhorar nossos serviços, atender a demanda de clientes residenciais, comerciais e industriais, distribuindo energia com qualidade. Sem esquecer, é claro, do papel social que fazemos frequentemente nas comunidade, levando nossos serviços para mais perto do cliente”, finaliza.

Fonte: Imprensa Equatorial Energia – Com Foto

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649. “Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...