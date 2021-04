Operação Semana Santa: PRF intensifica fiscalizações em Santarém e restringe tráfego de caminhões em rodovias federais

Fiscalizações serão intensificados na Semana Santa — Foto: PRF/Divulgação

Objetivo da operação é dar mobilidade e garantir a segurança dos condutores que vão trafegar nas rodovias da região.

Começou nesta quinta-feira (1º) em Santarém, no oeste do Pará, a operação Semana Santa da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Entre as ações da operação, está a restrição no tráfego de caminhões na BR-163.

De acordo com informações da PRF, o objetivo da operação é dar mobilidade e garantir a segurança dos condutores que vão trafegar nas rodovias da região. Cerca de 250 policiais participam da operação em todo o estado.

As fiscalizações já acontecem na BR-163, mas por conta da semana santa e do feriado prolongado essas ações serão intensificadas. Serão observados casos de condutas de risco de condutores imprudentes, como ultrapassagem indevida, embriaguez ao volante, não utilização do cinto de segurança, transporte inadequado de crianças, falta de uso do capacete, excesso de velocidade e utilização do telefone celular.

Veículos de carga com dimensões ou pesos excedentes estarão impedidos de transitar em trechos de pista simples nos seguintes dias e horários:

Quinta-feira (1): das 16h às 22h

Sexta-feira (2): das 6h às 12h

Domingo (4): das 16h às 22h

