Dirceu Ten Caten encerra 2024 como um dos parlamentares mais produtivos do Pará

Foto: : Ozéas Santos (AID/ALEPA) | Ao todo, ele apresentou 100 proposições, sendo 48 Projetos de Lei, 1 Projeto de Decreto Legislativo, 1 Projeto de Emenda Constitucional, 6 Indicações, 26 Moções e 18 Requerimentos.

O deputado estadual Dirceu Ten Caten, do Partido dos Trabalhadores (PT), finalizou o ano legislativo de 2024 consolidando-se como um dos parlamentares mais atuantes da Assembleia Legislativa do Pará (Alepa). Aos 34 anos, o deputado apresentou 100 proposições, incluindo 48 Projetos de Lei, 1 Projeto de Emenda Constitucional, 26 Moções e 6 Indicações, além de ser reconhecido pelo Prêmio Alepa Em Foco como o parlamentar com maior atuação na educação no estado.

Desde que chegou à Alepa em 2014, aos 24 anos de idade, Dirceu combina um trabalho intenso de base com uma vasta produção legislativa. Entre os projetos de maior relevância propostos pelo parlamentar estão a proibição da comercialização de simulacros de armas de fogo, a política estadual para refugiados, a criação de uma sala de relaxamento para enfermagem e a denúncia obrigatória de violência contra mulheres em condomínios. Dirceu também foi autor de projetos como a criação das duas novas universidades estaduais, incluindo uma em Marabá, e a destinação de 20% dos recursos da mineração para a educação pública.

Outros destaques do mandato incluem o Hospital da Mulher, o programa CNH Pai D’égua, o Crédito Especial para a Juventude Empreendedora, o Dia Estadual das Juventudes do Pará e a proibição de cobrança de taxas de religação de água e luz.

A Alepa, que realizou 56 sessões plenárias em 2024, foi palco para debates que destacaram a atuação do parlamentar. Dirceu reafirma seu compromisso com o povo paraense, destacando o impacto de sua estratégia de manter contato contínuo com eleitores e realizar prestações de contas públicas. “O aumento das nossas votações em cada eleição ao parlamento estadual é fruto desse trabalho intenso e do nosso compromisso com nossos eleitores. Nosso mandato sempre fez questão de voltar em cada cidade do estado após as eleições para agradecer os votos e antes do término de cada mandato para fazer uma prestação de contas pública, isso tem sido um grande diferencial na nossa atuação”, afirmou o deputado.

Reeleito em 2022 com 66.397 votos, Dirceu Ten Caten encara 2025 com otimismo e determinação. “Daremos o nosso melhor nesse ano de 2025 que inicia cheio de desafios e também de perspectivas”, declarou. Com um histórico de comprometimento com políticas públicas e a promoção de mudanças significativas, ele segue como um dos principais nomes do legislativo paraense.

Fonte: Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/01/2025/16:59:01

