Direção do Flamengo define destino de Tite: “será demitido”

Tite foi vaiado e xingado no Maracanã durante e após a derrota para o Peñarol, pela Libertadores. | Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Com chances mínimas no Brasileirão e derrota em casa na Libertadores, o futuro de Tite no Flamengo está selado, afirma jornalista.

No futebol, a linha entre a glória e a decepção pode ser muito tênue, especialmente em clubes de grande expressão como o Flamengo. A derrota por 1 a 0 para o Peñarol, em pleno Maracanã, no jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores, colocou o técnico Tite em uma posição delicada. A torcida, acostumada a vitórias e títulos, não poupou críticas ao treinador, que foi xingado tanto no intervalo quanto ao final da partida. Agora, o Flamengo precisa de um resultado positivo no Uruguai para continuar sonhando com a classificação.

A pressão sobre Tite não é apenas pela derrota na Libertadores. No Campeonato Brasileiro, o Flamengo tem apresentado uma série de tropeços que complicam suas chances de título. Nos últimos seis jogos, a equipe carioca venceu apenas uma partida, sofrendo derrotas preocupantes, como a goleada por 4 a 1 contra o Botafogo e um revés por 2 a 1 para o Corinthians, que luta para escapar do rebaixamento. De acordo com o Departamento de Matemática da UFMG, as chances de o Flamengo conquistar o Brasileirão atualmente são de apenas 3,8%.

Diante desse cenário, o futuro de Tite no comando do Flamengo tem sido tema de intenso debate. O colunista Jaeci Carvalho, do Estado de Minas, foi categórico ao afirmar que o técnico não deve continuar no clube em 2025, independentemente dos resultados até o final da temporada. “Nem a situação, nem a oposição do Flamengo tem interesse em manter o Tite em 2025. Ou seja, ele será demitido no final do ano, ganhando ou não algum título”, afirmou Jaeci em vídeo publicado recentemente.

Tite, que assumiu o Flamengo em outubro do ano passado, acumulou até o momento 65 jogos, com 40 vitórias, 10 empates e 15 derrotas, resultando em um aproveitamento de 66,6%. Apesar dos números, Jaeci Carvalho não poupou críticas ao treinador, chegando a pedir sua demissão imediata. “Até que enfim, uma decisão sóbria, certa, acertada, porque o Tite é o maior engodo, a maior mentira do futebol brasileiro”, declarou o colunista, acrescentando que o técnico teria “destruído” o Flamengo durante seu período no comando.

JORNALISTA COMEMORA DEMISSÃO DE TITE

Jaeci concluiu comemorando a possível saída de Tite: “Graças a Deus, Tite está fora do Flamengo em 2025. Tomara que seja demitido antes do jogo com o Peñarol. Se eu fosse presidente, mandava embora e contrataria alguém para salvar o Flamengo, porque com o Tite não vai se classificar. E se conseguir a classificação é pelos jogadores que tem e não pelo treinador, porque ele é péssimo demais”, completou.

Com a temporada se aproximando de seu momento decisivo, a situação de Tite no Flamengo parece cada vez mais insustentável. O time precisará de mais do que sorte para reverter a situação, tanto na Libertadores quanto no Brasileirão, enquanto a pressão sobre o treinador só aumenta.

