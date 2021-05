Com time alternativo, Palmeiras sofre gol nos acréscimos e perde em casa da Inter

(Foto:Reprodução) – O Palmeiras viu sua situação no Campeonato Paulista se complicar na noite desta quinta-feira. No Allianz Parque, o time alternativo armado pelo técnico Abel Ferreira sofreu um gol nos acréscimos e perdeu por 1 a 0 da Inter de Limeira, apesar da entrada de quatro titulares no segundo tempo.

Com 12 pontos, seis a menos que o Novorizontino, o Palmeiras ocupa a terceira colocação de sua chave no torneio estadual, liderada pelo Red Bull Bragantino (21). Já a Inter de Limeira tem 12 pontos e figura no segundo posto do Grupo A, logo atrás do Corinthians.

Pela 10ª rodada do Campeonato Paulista, o Palmeiras volta a campo para enfrentar o Santo André às 20 horas (de Brasília) deste domingo, no Estádio do Canindé. A Inter de Limeira, por sua vez, pega o São Caetano às 20 horas de segunda feira, no Major Levy Sobrinho.

O jogo – Armado sem zagueiros de ofício, o Palmeiras teve a primeira oportunidade no Allianz Parque. Logo no começo da partida, Wesley tentou jogada individual pela direita e sofreu falta. Gustavo Scarpa cobrou na direção do gol, Jefferson Paulino espalmou e, no rebote, Felipe Melo completou para fora.

Pouco depois de Weverton defender chute do centroavante Roger, o Palmeiras voltou a assustar. Após uma tentativa de tabela entre Willian e Wesley, a bola sobrou pela esquerda para Lucas Esteves ajeitar e bater por cima do gol adversário, com perigo.

Em uma nova chegada da Inter, Rafael Santos recebeu pela esquerda e bateu para Weverton ceder o escanteio. Na última chance da etapa inicial, Gustavo Scarpa ajeitou para a canhota e bateu direto de fora da área, mas Jefferson Paulino conseguiu defender.

A equipe visitante criou a melhor oportunidade da partida no começo da etapa complementar. Em jogada construída pelo lado esquerdo, Bruno Xavier percebeu Roger nas costas de Matias Viña e cruzou na medida. De cabeça, o centroavante acertou a trave direita de Weverton.

Vendo sua equipe em dificuldades, Abel Ferreira colocou os titulares Patrick de Paula e Raphael Veiga nos lugares de Gustavo Scarpa e Zé Rafael. Pouco depois, o treinador ainda promoveu as entradas de Rony e Luiz Adriano, mais dois titulares, nas vagas de Willian e Gabriel Menino.

Com o time reforçado, o Palmeiras, ainda com dificuldades para criar, aumentou seu volume e tentou pressionar em busca do gol da vitória. Aos 48 minutos do segundo tempo, Bruno Xavier aproveitou falha de Lucas Esteves e, da entrada da área, definiu o triunfo da Inter de Limeira.

Por:Gazeta Esportiva (foto: César Greco/assessoria)

