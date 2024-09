Lando Norris brilha e vence GP de Singapura de ponta a ponta

Lando Norris, piloto da McLaren, comemora vitória no GP de Singapura. |Foto: Divulgação/Fórmula 1

Piloto da McLaren lidera desde a primeira volta e supera desafios para garantir sua terceira vitória na temporada. Max Verstappen segue líder do Mundial de Pilotos.

No calor intenso da noite de Singapura, Lando Norris, da McLaren, reafirmou seu talento ao vencer o Grande Prêmio de Fórmula 1 neste domingo, 22 de setembro. A vitória, a terceira do britânico nesta temporada, veio acompanhada de muita emoção e algumas situações de risco, que foram superadas com maestria. Ao final, Norris compartilhou o pódio com Max Verstappen, da Red Bull, e seu companheiro de equipe, Oscar Piastri, em um resultado que consolida ainda mais sua posição entre os grandes nomes da competição.

Transmitindo tranquilidade após a corrida, Norris refletiu sobre seu desempenho. “Uma corrida muito boa. Algumas horas que passei perto demais [do muro]. O carro estava muito bom. Não é necessariamente ir além, mas estar muito tranquilo. É muito fácil travar os pneus aqui. Foi um bom dia para a equipe. Eu não estava muito na boa, estava acelerando”, declarou o piloto, resumindo a complexidade e a precisão exigidas no circuito de Marina Bay.

Norris já havia se destacado nos treinos livres, onde registrou o melhor tempo na sexta-feira, cravando 1min30s727. A confiança só cresceu após a pole-position conquistada no sábado, colocando-o em uma posição privilegiada para a largada do dia seguinte. O britânico estava ciente de suas chances de vitória e se manteve focado: “Quando você tem um carro bom e está confiante, você pode sair e acelerar. Fiz o trabalho que tinha que fazer hoje e estou animado para ver o que podemos fazer amanhã”, comentou, com uma previsão que se confirmou na pista.

A corrida, no entanto, não foi isenta de desafios. Norris liderou com autoridade desde a primeira volta, mas viveu momentos de tensão, especialmente na 48ª volta, quando tocou a barreira de contenção. Pouco depois, um erro de freada ao tentar ultrapassar um retardatário quase comprometeu sua liderança. Ainda assim, o piloto manteve a calma e cruzou a linha de chegada em primeiro lugar.

Enquanto isso, Max Verstappen, que largou na segunda posição, fez uma corrida focada em garantir pontos valiosos para o campeonato. Embora não tenha conseguido ameaçar a liderança de Norris, o holandês da Red Bull adotou uma estratégia segura para assegurar seu lugar no pódio, já de olho na disputa pelo título mundial.

O desempenho de Norris no GP de Singapura não apenas solidifica sua posição na temporada, mas também destaca a força crescente da McLaren, que mostrou um carro competitivo e preparado para enfrentar os maiores desafios do calendário da Fórmula 1.

CLASSIFICAÇÃO

Após o GP de Singapura de 2024, a classificação do Mundial de Pilotos está da seguinte forma:

1º. Max Verstappen (Red Bull) – 331 pontos

2º. Lando Norris (McLaren) – 279 pontos

3º. Charles Leclerc (Ferrari) – 245 pontos

4º. Oscar Piastri (McLaren) – 237 pontos

5º. Carlos Sainz (Ferrari) – 190 pontos

