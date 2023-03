Diretor do Detran é executado, no Pará

(Foto: Reprodução/Redes Sociais) – O diretor do Detran (Departamento de Trânsito do Estado) de Xinguara, sul do Pará, foi executado a tiros na madrugada desta segunda-feira (6). Um homem que estava na conveniência com ele também foi morto.

Câmeras de segurança registraram o momento em que os pistoleiros chegaram à loja de conveniência, localizada na Avenida Brasil, esquina com a Rua Paraná, e praticaram o crime.

Ribamar Gonçalves Pinheiro, de 40 anos, era advogado e atuava como diretor da 23ª Circunscrição Regional de Trânsito, órgão ligado ao Detran da cidade de Xinguara, no sul do Pará.

Um outro homem identificado como Carlos Henrique, conhecido na cidade por “Bezerrão”, também foi morto durante a ação criminosa praticada pelo pistoleiro que estava usando um capacete.

As duas vítimas se encontravam em uma loja de conveniência, quando dois desconhecidos chegaram em motocicleta modelo CG-Titan, e o pistoleiro que estava na garupa da moto, já desceu atirando na direção das vítimas que estava em meio a outras pessoas.

O primeiro a ser atingindo pelos disparos foi o diretor do Detran, que chegou a dar alguns passos na intenção de fugir, mas caiu na calçada da conveniência. Ele, ainda chegou ser socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), vindo a falecer minutos após dar entrada na unidade de saúde.

Já Bezerrão, quando ouviu os disparos, tentou empreender fuga, mas foi perseguido e alvejado pelo executor que após cometer os assassinatos, montou na garupa da motocicleta e fugiu em sentido ignorado pela polícia.

De acordo com informações da polícia, o elemento conhecido por “Bezerrão” teria envolvimento com o mundo do tráfico de drogas. A Polícia Civil investiga o caso e não descarta a possibilidade de Ribamar Pinheiro, como era conhecido o diretor da Ciretran, ter sido morto por estar no lugar errado e na hora errada, já que ele estava ao lado de Bezerrão, no momento em que o pistoleiro efetuou o primeiro disparo que atingiu o peito do diretor.

Por:Jornal Folha do Progresso em 06/03/2023/15:03:16 com informações do DOL Carajás.

