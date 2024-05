Universidade Correios seleciona instituições para doação de mais de 21 mil livros

Acervo pode ser dividido, ou uma única entidade interessada pode receber todos os livros – (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) – Os Correios vão doar, por meio de seleção, 21,5 mil livros do acervo das bibliotecas da estatal. Podem participar entidades públicas ou privadas localizadas no País, sem fins lucrativos e que atuem no campo da educação e cultura.

Os títulos disponíveis são das mais variadas áreas do conhecimento, como Administração, Biografias, Espiritualidade, Filosofia, História, Literatura, Matemática, Psicologia e Sociologia.

Para se candidatar, a instituição interessada deve enviar e-mail para universidade@correios.com.br , com as seguintes informações:

Nome da instituição

CNPJ

Endereço

Telefone

E-mail

Breve descritivo da instituição (escola, biblioteca, fundação, instituto, ONG, outros; campo de atuação; público-alvo; de direito público ou privado)

Representante da instituição e respectivo cargo

Interesse na totalidade dos livros

Condições para retirada dos livros no local indicado

O prazo para manifestação de interesse é de 30 dias corridos, contados a partir de 2/5/2024.

Critérios para escolha da instituição:

Interesse na totalidade dos livros: a entidade selecionada deve manifestar interesse na coleção completa de livros; Dispor de meios para retirada nos Correios: os livros deverão ser retirados pela instituição no endereço SEPS 712/912 Sul Conjunto Pasteur, BL. II, térreo, biblioteca – Brasília – DF; Ser escola ou biblioteca pública: prioridade será dada a escolas ou bibliotecas públicas, visando apoiar instituições que promovem o acesso à educação e cultura para a comunidade; Ser instituição de direito privado sem fins lucrativos: caso a entidade não seja pública, serão consideradas instituições de direito privado, como fundações, ONGs, institutos e escolas, desde que atuem sem fins lucrativos, reforçando o compromisso com a responsabilidade social.

Em caso de empate no preenchimento dos critérios acima, o material bibliográfico poderá, por decisão dos Correios e mediante entendimentos com as instituições eleitas, ser rateado entre elas ou destinado a uma delas mediante sorteio.

universidade@correios.com.br. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (61) 2141-7415 ou pelo e-mail

Quer receber novidades direto no seu zap? Siga o canal dos Correios no WhatsApp e fique por dentro de tudo que acontece na maior empresa de logística da América Latina! Acesse

https://whatsapp.com/channel/ 0029VaZRxRt1CYoQxS2JD236

Sobre os Correios

Os Correios, líderes no segmento logístico e de entrega de encomendas no Brasil e responsáveis pela atividade postal nacional, são uma empresa pública moderna, com a missão de promover a integração nacional, contribuindo com o governo no desenvolvimento socioeconômico, conectando pessoas, instituições e negócios. Com mais de 360 anos de história e presente em 100% dos municípios do País, a estatal possui a maior infraestrutura logística da América Latina: uma rede de atendimento de mais de 10 mil agências, mais de 8 mil unidades operacionais, 23 mil veículos e 87 mil empregadas e empregados diretos. Para mais informações, acesse: www.correios.com.br .

Fonte:Ascom Correios e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/05/2024/06:31:56

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...