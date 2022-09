Discussão política provoca morte entre eleitores no Mato Grosso

Rafael Silva de Oliveira deve responder por homicídio qualificado por motivo fútil e cruel (Foto:Divulgação/Polícia Civil MT).

A vítima foi golpeada na olho, pescoço e testa. O autor do crime ainda tentou decaptá-lo com machado

Benedito Cardoso dos Santos, de 42 anos, foi assassinado na noite da última quarta-feira (7), com golpes de faca e machado, durante uma discussão por questões políticas. De acordo com o delegado que atua no caso, ele era apoiador do candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Já o, autor do crime, Rafael Silva de Oliveira, de 22 anos, é apoiador do atual presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL). (As informações são do G1 MT).

De acordo com o delegado Victor Oliveira, os dois homens trabalhavam juntos no corte de lenha em uma propriedade e, na noite do dia 7 de setembro, começaram a discutir sobre política. O crime aconteceu em uma chácara em Agrovila, zona rural de Confresa, cidade a 1.160 km da capital Cuiabá, Mato Grosso. “O que levou ao crime foi a opinião política divergente. A vítima estava defendendo o Lula e o autor, defendendo o Bolsonaro”, disse o delegado.

Segundo a Polícia Civil, a briga começou quando Bendito deu um soco no rosto de Rafael e, em seguida, pegou uma faca. Rafael, então, partiu para cima da vítima e tomou para si a arma branca. Ainda conforme a versão apresentada pelas autoridades, Bendito teria corrido e Rafael o perseguiu e começou a golpeá-lo pelas costas. A vítima teria ficado caída no chão e o autor do crime, aproveitado para acertá-la com golpes no olho, pescoço e testa. Segundo o delegado, o autor disse que foram ao menos 15 golpes.

O delegado disse ainda que Rafael foi até um barracão pegar um machado, voltou até Bendito, que ainda estava vivo, e o acertou no pescoço, na tentativa de decapitá-lo.

O autor escondeu as armas do crime e foi andando até a cidade de Confresa, chegou ao hospital e solicitou atendimento médico, pois estava com um corte na mão e outro na testa. Ele alegou que tinha sido vítima de uma tentativa de roubo.

O suspeito foi encaminhado para a delegacia para prestar depoimento e confessou o crime. Os policiais encontraram a faca e o machado e outros elementos que apontavam para o suspeito no local do crime. Rafael foi preso em flagrante por homicídio qualificado, por motivo fútil e motivo cruel. Ele teve a prisão em flagrante convertida para preventiva.

Jornal Folha do Progresso em 09/09/2022/

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...