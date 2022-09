Polícia investiga assassinato de ex-secretário municipal em Anapu

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Segundo testemunhas, duas pessoas chegaram em uma moto e uma delas efetuou os disparos contra a vítima. As imagens do local são analisadas pela polícia, que também está ouvindo testemunhas.

A Polícia Civil investiga o assassinato de um ex-secretário de Administração de Anapu, no sudoeste do Pará. Ele oi morto a tiros enquanto saía de uma loja na quinta-feira (8). Até esta sexta (9), nenhum suspeito foi preso.

You May Also Like