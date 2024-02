Dois jovens morrem na após colisão entre carro e carreta na BR-163 em Matupá-Mato Grosso

(Foto: Reprodução)- O acidente envolvendo um Citroën C3 prata e Iveco Stralis 480 branca ocorreu, hoje(18) de madrugada, na rodovia federal (BR-163), próximo ao perímetro urbano de Matupá (200 quilômetros de Sinop). Os ocupantes do carro, identificados como Luan Henrique Almeida Soares e Walter Jacobina Ribeiro da Gama, ambos de 20 anos, foram encontrados já em óbito, segundo informado pelo Sargento do Corpo de Bombeiros em Guarantã do Norte, Deric Panseira, ao Só Notícias.

O motorista da carreta declarou, em boletim de ocorrência da Polícia Civil, que seguia “com destino a Guarantã”, “e por volta das 4h25, pegou a BR e na altura do km 1044-1045, viu um carro fazendo manobras arriscadas na pista, tentando uma ultrapassagem e este invadiu a pista e colidiram de frente”. A versão foi confirmada por testemunhas no local e deve ser investigada pelas autoridades.

Devido ao impacto, a parte frontal do C3 foi completamente esmagada pelo Stralis, as vítimas ficaram presas às ferragens e sofreram múltiplas fraturas. Após análises da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec), foi realizado procedimento de desencarceramento para liberação dos corpos. Posteriormente, foram encaminhados para exames de necropsia no Instituto Médico Legal de Sinop.

Fonte: Só Notícias e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/02/2024/17:03:28

