Discussão por causa de trabalho termina com homem morto a tiros no Pará

Lenilzo Amorim da Silva, de 36 anos, foi morto na noite de sábado (1º) em uma residência na Comunidade Igarapé do Anta, em Mojuí dos Campos, no Pará. Militares do 35º Batalhão de Polícia Militar (BPM) apresentaram dois homens na delegacia para prestar depoimento sobre o crime.

Os homens foram identificados como Antônio Edimar Mota Pereira e Flávio de Jesus Melonio Cutrim. O principal suspeito do disparo que atingiu a cabeça da vítima, identificado apenas como “Negão”, segue foragido. De acordo com a Polícia Militar, os dois apresentados estavam no local do crime e teriam sido ameaçados a jogar o corpo de Lenilzo às margens do rio Curuá-Una. O 2º Sargento do 35º BPM, Nelson Nedys, informou que ambos ainda são considerados suspeitos e que a Justiça decidirá se continuarão detidos ou não.

A principal linha de investigação aponta que o homicídio teria sido motivado por uma discussão relacionada a trabalho. Segundo a polícia, os envolvidos estavam ingerindo bebida alcoólica quando a confusão começou. Flávio de Jesus declarou à imprensa local que foi ameaçado por “Negão” com uma espingarda calibre 20 para ajudar na fuga e na remoção do corpo, mas que conseguiu escapar.

O suspeito fugiu por uma área de mata e ainda não foi localizado. No local do crime, policiais apreenderam armas e munições, que foram encaminhadas para a delegacia. O caso segue sob investigação da Polícia Civil. “A Polícia Civil informa que o homicídio qualificado está sendo investigado pela Delegacia de Mujuí dos Campos.

Até o momento, ninguém foi preso. Duas pessoas foram apresentados pela Polícia Militar à unidade policial, onde foram ouvidas e liberadas. As equipes seguem trabalhando para localizar o autor do crime. Informações que possam auxiliar o trabalho policial podem ser enviadas pelo Disque-Denúncia, número 181”, disse a PC.

