Hélio Gueiros Neto tem recurso negado pela Justiça do Pará no caso da morte da esposa, Renata Cardim; cabe recurso

Hélio Gueiros Neto e Renata Cardim. — Foto: Reprodução / Arquivo Pessoal

Com a decisão, por unanimidade, está mantida a determinação de Hélio Gueiros Neto ir a júri popular.

Em Belém, a Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Pará rejeitou, nesta quinta-feira (24), recurso da defesa de Hélio Gueiros Neto, no caso da morte da esposa dele, Renata Cardim.

Os magistrados, por unanimidade, seguiram com voto da relatora. Com a decisão fica mantida a determinação, de 2019, que o réu vá a júri popular. A defesa deve recorrer junto ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Renata morreu em março de 2015. Hélio é acusado de matar a esposa por asfixia dentro do apartamento do casal. Ele nega o crime.

Neto foi denunciado pelo Ministério Público do Pará (MPPA) depois da exumação do cadáver da esposa. A morte dela foi considerada, inicialmente, natural, mas depois o laudo cadavérico revelou que a advogada morreu de asfixia mecânica por sufocação direta.

A defesa pedia, no recurso, o reconhecimento de provas que comprovariam a inocência de Hélio Gueiros Neto. Tratavam-se de exames, perícias científicas que comprovariam que a vítima teria morrido por causas naturais, por aneurisma.

Neste caso, o Ministério Público do Pará (MPPA) acusou Hélio Gueiros Neto pelo crime de feminicídio contra a esposa, Renata Cardim, em 2015. Segundo o MP, ele teria sufocado a vítima quando ela estava deitada na cama, depois de ter sido sedada.

O recurso julgado nesta quinta também era uma tentativa da defesa de evitar que Hélio vá a júri popular.

Fonte: g1 Pará — Belém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 24/08/2023/17:51:49

