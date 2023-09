Revitalização de trechos da Transamazônica aumenta segurança ao tráfego em Novo Repartimento e Anapu, no Pará

Obra vai melhorar capacidade e velocidade do escoamento da produção agrícola do estado. Foto: Divulgação/DNIT

Revitalização de trechos da Transamazônica no Pará aumenta segurança ao tráfego em Novo Repartimento e Anapu

Investimento de aproximadamente R$ 6 milhões incluiu melhorias na pavimentação e na sinalização da BR-230/PA, importante corredor logístico do estado

Com investimento de aproximadamente R$ 6 milhões do Governo Federal, por meio do Ministério dos Transportes, foram liberados 17 quilômetros de trechos descontínuos da BR-230/PA, a Transmazônica, entre os municípios de Novo Repartimento e Anapu, no Pará. As ações executadas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT),

visam ampliar a vida útil da rodovia, eliminando fissuras e a perda de camada asfáltica, protegendo as pistas de infiltrações e surgimento de buracos.

A manutenção constante da rodovia é parte da estratégia da gestão para levar mais segurança aos usuários e evitar a deterioração do trecho, marcado por intenso fluxo de transporte de mercadorias e pessoas. Foram executados serviços entre os quilômetros 301,1 e 483,54 e do quilômetro 487,87 ao 491,36:

• Microrrevestimento asfáltico

• Implantação de nova sinalização, tanto horizontal quanto vertical.

Com isso, os usuários terão condições para um tráfego mais seguro. Além disso, a obra vai melhorar a capacidade e a velocidade do escoamento da produção agrícola da região, que tem entre seus principais produtos arroz, cacau, feijão e milho, além da agropecuária e extrativismo de borracha, castanha-do-Pará e de minerais.

Impulso

Um dos principais corredores logísticos da Região Norte, a BR –230/PA passa por importantes cidades paraenses, como Altamira e Marabá. Ainda no estado, a rodovia corta mais de 15 municípios em seus 1,5 mil quilômetros de extensão. Diariamente, passam pelo segmento um intenso fluxo de veículos de carga para o escoamento da produção agrícola, especialmente de arroz, cacau, feijão e milho. A agropecuária e a extração de borracha, de castanha-do-pará e de minerais são destaques na economia do estado.

A revitalização e manutenção dos trechos garantem um impulso para a economia da região e do Brasil, já que a Transamazônica é uma rodovia transversal localizada entre o Norte e o Nordeste do Brasil. Com o marco zero no município de Cabedelo, na Paraíba, a BR-230 corta os estados do Ceará, Piauí, Maranhão, Tocantins e Pará, terminando na cidade de Lábrea, no Amazonas.

Fonte: ASCOM/DNIT/Ministério dos Transportes/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/09/2023/16:25:46

