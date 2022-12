Disk Morte – Vítima é atraída para emboscada e é executada a tiros após ligação, em Santarém

(Foto:Reprodução) – Na noite de segunda-feira (26), Marcos Paulo Brito da Fonseca, de 26 anos, mais conhecido como Marquinhos, foi morto a tiros dentro de um carro após ser surpreendido por criminosos na Travessa 23, no bairro Vitória Régia, em Santarém.

Segundo o Subtenente Bandeira da PM, Marquinhos solicitou uma corrida do bairro Santana e durante todo o trajeto falava com alguém por ligação, a qual indicava o seu destino, quando em determinado momento foi alvejado a balas.

“Ele não é morador desse bairro, ele tava procurando alguma coisa, um lugar que tinham passado pra ele. Ele vinha falando no telefone com essas pessoas”, disse o militar.

O motorista saiu ileso e é conhecido por fazer “bicos”, realizando corridas para conhecidos.

“Momento de aflição, nunca pensei. Eu tava em casa e ele pediu pra eu fazer a corrida, aí quando venho, ele conversando com o pessoal. Quando chegamos aqui no Ester Ferreira (Escola), dobramos a rua. Vinha com vidro baixo, no que dobro, passam por mim e descem do carro, chegam e detonam no Marcos”, afirmou o motorista.

Populares alegaram que os atiradores estavam em um veículo da cor preta e haviam cerca de dois ocupantes. Um desceu para atirar e outro ficou dentro do carro. Em seguida, fugiram em rumo ignorado.

A Polícia Científica foi acionada para coleta de informações do local de crime e remoção do corpo. O assassinato será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios (DEH).

“Aparentemente, inicialmente temos a informação que ele seria traficante, pode ser um acerto de contas. Começamos as diligências ontem, com a equipe de plantão e agora vamos dá continuidade para tentar elucidar esse crime”, destacou o delegado da DEH, Renan Viana. (Com informações do O Impacto – colaborou Blog do Pião e Lorenna Morena).

Jornal Folha do Progresso em 27/12/2022

