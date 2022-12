Natal Sem Fome beneficia famílias de cinco municípios do Pará com 23 toneladas de alimentos

Cestas de alimentos doadas a famílias de municípios paraenses — Foto: PSA / Divulgação

Iniciativa do Projeto Saúde e Alegria e Ação da Cidadania, realiza simultaneamente, distribuição de cestas básicas para 2.300 famílias, através de parcerias com entidades locais.

As mãos que ajudaram a descarregar mais de 23 toneladas de alimentos, também são as que fizeram muitos lares mais felizes na noite de Natal.

Uma grande ação logística iniciada na semana passada, celebra a união de muitas entidades, parceiros e apoiadores, para fazer chegar alimento a quem precisa em comunidades e territórios indígenas, ribeirinhos, quilombolas e urbanos nos municípios paraenses de Santarém, Alenquer, Curuá, Oriximiná, Itaituba, Jacareacanga.

A campanha Natal Sem Fome da ONG ‘Ação Cidadania’ tem distribuído alimentos em todo o país para os mais atingidos pela crise econômica. Criada em 1993 pelo sociólogo Herbert de Souza (Betinho), firmou uma parceria com o Projeto Saúde e Alegria em 2021, através de um Termo de Compromisso elaborado pelo Comitê Nacional, que tornou o PSA um dos comitês da Ação Cidadania.

“Estamos muito felizes com essa parceria, como um dos polos do Ação da Cidadania no país, não só trazer esse movimento para a região do Tapajos. É algo que vai além do que apenas entregar cestas básicas, porque promove a cultura da união, da soma de esforços pra multiplicar resultados, tornando possível algo que sozinhos ninguém conseguiria. Que essa união de atores sociais, a exemplo da fome, nos encoraje também pra outras mobilizações necessárias, como água, saneamento e outros desafios, mostrando que juntos conseguimos fazer muito mais”, afirmou o coordenador do Projeto Saúde e Alegria, Caetano Scannavino.



A iniciativa chega para 2.300 famílias com alimentos não perecíveis com a parceria de do Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI Rio Tapajós), Bloco dos Heróis, Instituto Sebastião Tapajós / Movimento Arte e Cultura, Associação do PAE Montanha e Mangabal, Associação Tapajoara, Federação da Flona e Irmã Dulce dos Pobre/Espaço Mãe Natureza. As instituições locais receberam as cestas e estão realizando as distribuições para as famílias em situação de vulnerabilidade social.

“É um encerramento de ano com muita felicidade, buscando atenuar as dificuldades de quem está temporariamente passando por elas, recebemos essa cesta básica de cerca de dez quilos e produtos que vão fortalecer a segurança alimentar. É uma experiência que a gente repete pelo segundo ano com bastante apoio da Ação da Cidadania contra a miséria e pela vida no sentido de mitigar toda a dificuldade que temos em muitas famílias na região”, explicou o coordenador do PSA, Paulo Lima.

Para beneficiar o público, a ação contou com a parceria de mais de trinta voluntários para descarregar e armazenar as cestas na sede do Ceaps e do Ministério Público do Estado do Pará, até a retirada. Mil cestas foram entregues ao DSEI Rio Tapajós para apoiar a segurança alimentar das populações indígenas do alto Tapajós. “Quero agradecer o PSA pela parceria em mandar cestas básicas para o natal dos mundurukus”, destacou a coordenadora do departamento, Cleidiane Carvalho.

Parte dos kits beneficiará os indígenas da região do PAE Montanha Mangabal que são afetados pelos impactos do garimpo na região. “Agradecer pelo trabalho, por essa parceria para as famílias do assentamento”, disse Ageu Apiaká, liderança no Projeto de Assentamento Agroextrativista.

O Bloco dos Heróis fundado em 2012 por um grupo de militares do Corpo de Bombeiros, tem apoiado a campanha e distribuído cestas para trezentas famílias dos municípios de Santarém, Alenquer, Curuá e Oriximiná, e se diz ‘extremamente grato em poder colaborar’.

Elias Júnior, militar do 4ºGBM e um dos idealizadores do Bloco, ressalta que para atingir as pessoas mais necessitadas, conta com o apoio de muita gente. “Nós estamos realizando a destinação de kits para famílias em situação de insegurança alimentar. Estamos trabalhando através de uma grande rede de capilaridade para alcançar famílias nestes municípios da região. Contamos com o apoio do MNU (Movimento Negro Unificado), 4° Grupamento de Bombeiro Militar do Pará, Congregação Evangélica Integrada da Amazônia, Ministério Público do Pará”.

Com a missão de chegar aos quatro municípios do Baixo Amazonas, os heróis seguem dedicados até a entrega da última cesta.

“Estamos empenhados em realizar a triagem e a destinação dessas cestas que nos dão um grande exemplo de solidariedade nesse período natalino e que também transmite uma mensagem: se uma grande manobra dessa magnitude consegue sair do bairro do Gamboa no Rio de Janeiro e alcançar lugares mais longínquos da Amazônia, o meu bloco de Carnaval pode, a minha igreja, o meu bairro, a minha rua, podemos nos organizar e transmitir mais dignidade para os nossos semelhantes”, pontua.

Sobre a Ação da Cidadania

Fundada pelo Sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, em 1993, formou uma imensa rede de mobilização de alcance nacional para ajudar 32 milhões de brasileiros que, segundo dados do Ipea, estavam abaixo da linha da pobreza.

É um movimento social que nasceu baseado em um conceito simples: Solidariedade, todos nós podemos. Entre 1993 e 2019 foram arrecadadas mais de 33.000 toneladas de alimentos em todo o Brasil, beneficiando mais de 3,5 milhões de famílias com o equivalente a 132 milhões de pratos de comida distribuídos desde 1993.

Criada no auge do Movimento pela Ética na Política, a Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida se transformou no movimento social mais reconhecido do Brasil. Seu principal eixo de atuação é uma extensa rede de mobilização formada por comitês locais da sociedade civil organizada em todo o país, em sua maioria compostos por lideranças comunitárias, mas com participação de todos os setores sociais, especialmente nas ODS’s 1 (Erradicação da Pobreza), 2 (Fome Zero e 10 (Redução de Desigualdades). (Com informações do g1 Santarém e Região — PA).

