Adolescente desaparece no Rio Tapajós após colisão de embarcações em Itaituba (PA)

O adolescente identificado como Edenelson Monteiro Silva, 16 anos, desapareceu no Rio Tapajós após a voadeira em que estava com mais duas pessoas, colidir com uma lancha as proximidades da Praia do Paraná-Miry, onde estava acontecendo o “ITALUAU”. Uma das programações do Itaverão 2021, no município de Itaituba.

A lancha onde havia doze pessoas e a voadeira estavam em sentidos opostos quando colidiram por volta das 2h. Segundo testemunha, a embarcação menor veio a naufragar devido ao forte impacto. O comandante da lancha ficou no local após o acidente e mais voadeiras chegaram para darem apoio.

O Corpo de bombeiros realizou buscas na manhã de hoje na tentativa de localizar o adolescente. Algumas horas depois, apenas a voadeira foi encontrada.

Com informações Plantão 24horas News/Foto:Reprodução

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...