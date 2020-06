Distribuidora Atem doa 15 mil litros de álcool em gel a hospitais do Pará

(Foto:Divulgação Atem)- A Distribuidora Atem doou ao Governo do Estado do Pará 15 mil litros de álcool em gel 70%, para serem usados pelos profissionais de saúde que estão atuando na linha de frente do combate ao coronavírus. Ao todo, foram 30 mil frascos de 500 ml cada um.

Desde que foram registrados os primeiros casos do novo Coronavírus, a Atem tem mobilizado suas equipes e feito parcerias com empresas e universidades para a produção de álcool em gel, um dos itens indicados pelos órgãos de saúde para a higiene e prevenção do coronavírus. Além do Pará, a empresa também doou no Amazonas 5.385 frascos de álcool em gel em quatro hospitais.

A superintendente de operação da Atem, Eline Silva, ressalta que as equipes da empresa, junto com os parceiros, tem trabalhado diuturnamente para conseguir entregar os insumos aos profissionais da saúde. “A Atem se solidariza com todos os profissionais que estão atuando na linha de frente para o enfrentamento do coronavírus e se coloca à disposição para continuar ajudando”, disse.

Sobre a Atem

A ATEM atua nos estados do Acre, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Rondônia e Roraima, com bases próprias de distribuição localizadas nas cidades de Manaus, Porto Velho, Miritituba e Cruzeiro do Sul, atendendo a todas as exigências do mercado e da ANP. São ao todo mais de 300 franqueados e mais de 2.000 clientes ativos. A Atem é uma empresa com DNA Amazônida que tem como missão desenvolver negócios que sejam sustentáveis, efetivos e confiáveis, e que superem positivamente as expectativas de todos os interessados.

Por:Olívia de Almeida

Jornalista DRT-AM 408

