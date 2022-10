Documentário sobre resistência dos povos originários do México é exibido em Santarém

Campus Tapajós da Ufopa em Santarém, no oeste do Pará — Foto: Sílvia Vieira/g1 Santarém

Sessão ocorre nesta quinta-feira (6) no miniauditório do ICS (sala 327), no BMT, Campus Tapajós. Filme é: “Remedio México”.

O Grupo de Estudos em Ecologia Histórica e Política das Bacias dos Rios Trombetas, Tapajós e Xingu deve exibir, nesta quinta-feira (6), o filme documentário “Remedio México” no miniauditório do ICS (sala 327), no BMT, Campus Tapajós da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa). A sessão é gratuita e ocorre às 14h.

Depois da exibição, tem debate com a presença do coprodutor do documentário, Néstor Jiménez Diaz, e da coordenadora da Associação de Mulheres Munduruku Wakoborun, Maria Leusa Munduruku.

Com direção de Cucho Ramírez Sagredo, o documentário tem mais de 1h e traz à pauta reflexões sobre os povos originários do México resistem e se revoltam contra a expropriação dos seus recursos naturais e a violência às suas formas de vida.

A narrativa apresenta, ainda, o Congresso Nacional Indígena (CNI) que é a voz desses povos. Surgido a partir do levante do Exército Zapatista de Libertação Nacional (EZLN) e seu diálogo com a sociedade civil, o CNI se organizou para exigir e defender os direitos e as culturas indígenas.

Denunciante da corrupção política, historicamente, se recusou a participar no sistema eleitoral.

Após 20 anos de existência, com muitos maus-tratos e expropriações, o CNI acredita que é urgente incorporar as suas reivindicações à agenda do país, e faz uma mudança de estratégia. Em comunidades e cidades por todo o México é discutida uma proposta surpreendente. Os povos iniciam um caminho firme em direção à unidade. (Com informações do g1 Santarém e região — PA).

Jornal Folha do Progresso em 05/10/2022/

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...