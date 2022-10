Armas, drogas, munições e perucas foram apreendidas no município de Uruará

(Foto: Reprodução) – Duas motocicletas roubadas, armas, drogas, munições, balança de precisão, dinheiro e até perucas foram apreendidas durante uma operação integrada entre as polícias Civil e Militar, na última segunda-feira (03), após denúncias no município de Uruará, no sudoeste do Pará.

Segundo informações da polícia, após receber a informação de que em uma casa localizada no centro do município teria uma motocicleta que teria sido roubada, os policiais conseguiram chegar em três residências onde o material estava.

Os policiais foram até o primeiro endereço indicado que ficava localizado na Rua Vale Do Xingu, dois suspeitos em uma motocicleta estavam no local e assim que viram as guarnições fugiram entrando em uma residência. Segundo a polícia, dentro da casa havia uma adolescente de 17 anos, que seria esposa de um dos homens. Ela teria informado que a dupla teria fugido para a casa de um outro suspeito.

De acordo com a polícia, ao chegar na segunda casa, no bairro Boa Esperança, o homem identificado como Eliton de Oliveira, teria tentado fugir do local pelo quintal ao perceber a presença da polícia. Segundo a PM, na fuga, ele deixou cair um revólver calibre 38 na sala da residência.

Ainda no local, os policiais receberam a informação de que Eliton estaria na casa do irmão na Rua Deodoro da Fonseca, as guarnições foram até o local e conseguiram prender dois suspeitos identificados como Bruno Silva e Jeferson Pantoja que ainda tentaram fugir.

Com eles foram encontrados cinco papelotes de drogas e cinco munições de calibre 38. Ainda segundo a polícia, a dupla e a adolescente foram encaminhadas para a delegacia de Polícia Civil de Uruará junto com todo o material que foi apreendido.

De acordo com a Polícia Civil, os dois homens foram autuados em flagrante e a adolescente liberada. Agora, as investigações seguem para saber se os suspeitos têm participação em assaltos que aconteceram na cidade. (Com informações do Confirma Notícia).

Jornal Folha do Progresso em 05/10/2022/17:27:48

