Jovem esfaqueia namorada adolescente e provoca incêndio, em Santarém

Cleison Lucian Lopes foi preso logo após o crime — Foto: Divulgação

Ele entrou na residência pelo telhado e feriu a vítima no pescoço. O caso foi registrado na manhã desta quarta-feira (5).

Uma adolescente de 16 anos foi esfaqueada pelo namorado enquanto cuidava de duas crianças em uma casa no Residencial Salvação, na manhã desta quarta-feira (5). Após golpear a vítima no pescoço, o suspeito identificado como Cleison Lucian Lopes, 20 anos, ateou fogo no local. Ele foi preso e a vítima socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

De acordo com o dono da casa, o suspeito entrou pelo telhado. Uma parte do forro desabou no momento da invasão.

Um dos filhos viu e ligou para o pai contando que um homem havia entrado no local e esfaqueado a adolescente, identificada como Isabele Tayane Sousa da Silva.

A criança que testemunhou o crime, afirmou que Cleison teria colocado fogo em uma das camas do quarto, mas as chamas foram contidas antes que se propagassem.

O filho foi orientado pelo pai a fugir e pedir socorro na rua. Populares que estavam próximo ao local acionaram o Samu e a Polícia.

As crianças não se feriram e passam bem. A vítima foi encaminhada ao Hospital Municipal em estado grave. De acordo com o Samu, ela foi intubada.

Cleison Lucian Lopes foi preso pela polícia militar e apresentado na Delegacia de Atendimento Criança e ao Adolescente, para a realização dos procedimentos cabíveis. O delegado Gilberto Aguiar assumiu as investigações e as testemunhas já começaram a ser ouvidas. (Com informações do Lívia Régis*, g1 Santarém e região — PA).

