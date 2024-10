Polícia Militar prende diretor de escola suspeito de estupro de vulnerável em Boa Vista do Cuçari | PA

Diretor suspeito de estupro de vulnerável foi apresentado na delegacia de Prainha, no oeste do Pará — Foto: Agência Pará / Divulgação

Vítima seria uma aluna de 11 anos. O caso teria acontecido dentro da sala da direção escolar.

O diretor de uma escola no distrito Boa Vista do Cuçari, município de Prainha, oeste do Pará, foi preso por uma guarnição da Polícia Militar por suspeita de estupro de vulnerável. O caso aconteceu na manhã do último dia 11.

Os pais da suposta vítima procuraram o PPD (Posto de Policiamento Destacado) de Boa Vista do Cuçari, por volta de 08h30 do dia 11, acompanhados da criança, que relatou na presença de seus pais que foi abusada na sala da direção da escola pelo diretor.

Segundo relato da vítima, o diretor teria apalpado as partes íntimas dela, e que sua amiga, também menor de idade, testemunhou a saída dela da sala do diretor. A menina também disse que logo que saiu da sala do diretor, contou à amiga o que teria acontecido lá dentro.

Diante do relato da menina, a guarnição foi até a escola e conversou com o diretor em sua sala. Ele confirmou aos policiais que a criança esteve na sala da direção, mas que ele deu apenas um abraço nela.

Os policiais verificaram que na sala da direção há uma TV que exibe as imagens do monitoramento do CFTV da escola. O diretor mostrou o momento que a criança entra e sai do recinto, tempo superior a 1 minuto registrado na câmera.

Questionado pelos policiais se houve em algum momento problema com a aluna, o diretor respondeu aos policiais que nunca houve nenhum desentendimento com a menina e nem com a família dela.

A amiga da criança, foi ouvida na presença de sua mãe, e contou à polícia que após sua amiga sair da sala do diretor ela relatou que teria sido abusada dentro daquele recinto e começou a chorar, e que depois disso a vítima saiu da escola e comunicou o pai no local de trabalho dele.

O caso foi registrado na D legacia de Polícia de Prainha, onde diretor suspeito de estupro de vulnerável foi apresentado à autoridade policial para as providências cabíveis.

