Doei moedas recolhidas no espelho d’água do Alvorada, diz Michelle

(Foto:Reprodução) – Michelle diz que doou moedas do espelho d’água do Alvorada

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro afirmou nesta 4ª feira (8.fev.2023) que as moedas recolhidas no espelho d’água do Palácio da Alvorada foram doadas para uma instituição social que atende pessoas com deficiência.

Em seu perfil no Instagram, Michelle afirmou que deixou seu desejo de doação expresso antes de sair da residência oficial da Presidência.

Ela postou a foto de um cheque enviado em nome do Alvorada para a Vila do Pequenino Jesus, no valor de R$ 2.213,55.

Michelle publicou uma notícia falsa sobre supostamente ter mandado matar os peixes Carpa que viviam no local para pegar o dinheiro. Ela negou o caso e afirmou que “a verdade sempre prevalece”.

“O espelho d’água em frente ao Palácio da Alvorada é submetido a limpeza/manutenção periódica. Antes de deixar o Palácio da Alvorada, no dia 30 de dezembro, expressei o desejo de que, se fosse possível, quando realizassem a limpeza do local, as moedas que repousavam no fundo do espelho d’água fossem recolhidas e, em seguida, doadas a uma instituição de caridade que cuida de mais de 80 ‘especiais’”, escreveu.

Michelle afirmou que o intuito da doação era proporcionar alegria a pessoas necessitadas. Segundo ela, o dinheiro chegou à instituição Vila do Pequenino Jesus em 8 de janeiro.

“Houve relatos de que no dia 10/1 alguns peixes começaram a morrer. Portanto, toda a operação de retirada dos peixes e limpeza do espelho d’água ocorreu muito depois de nossa saída da residência”, disse. (Com informações do O Poder360).

