Dois acidente na BR 163 em Novo Progresso, deixa uma vítima fatal

Um grave acidente de trânsito deixou uma vítima na tarde desta sexta-feira (30), na Rodovia Cuiabá/Santarém (BR-163), próximo de Novo Progresso.

Segundo as informações preliminares, o veículo conduzido pela vítima, vinha sentido Moraes Almeida /Novo Progresso, foi atingido por outro veículo VW Voyage (condutor não identificado), que fazia uma ultrapassagem perigosa, ele foi arremessado fora da rodovia. A caminhonete teve eixo traseiro arrancado.

O motorista identificado como Alessandro Andrade morreu no local, um cabo de energia estava cedido, a possibilidade que o motorista recebeu a descarga elétrica ao tentar sair do veículo.

Populares e Policia Militar fizeram o resgate do corpo, foi necessário usar uma corda para fazer o resgate.

Assista ao Vídeo do resgate do corpo da vítima

Outro Acidente

Outro acidente foi registrado no dia 31 de dezembro de 2022, um veículo VW Gol de cor vermelha, conduzido por morador comerciante da comunidade Santa Julia (distante 30 km de Novo Progresso), perdeu o controle do veículo na rodovia BR 163 nas proximidades da comunidade Linha Gaucha (distante 65 km de Novo Progresso), e colidiu com caminhão. O motorista saiu com escoriações pelo corpo, sem risco de morte.

