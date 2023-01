Motociclista bate a cabeça ao desviar de buraco na BR 163 em Novo Progresso.

Tentativa de desviar de buraco na pista provoca acidente e motociclista bate cabeça em acidente na BR 163, perímetro urbano de Novo Progresso. (Foto: Cedida por Leitor do Jornal Folha do Progresso)



Acidente ocorreu uma mulher em sua motocicleta tentou desviar de um buraco na pista da rodovia BR 163 no perímetro urbano de Novo Progresso.

Uma motociclista foi encontrada caída por populares que chamaram o resgate (SAMU), por volta das 01h30min, da última quinta-feira, 29 de dezembro de 2022, em um grave acidente na rodovia BR 163 perímetro urbano da cidade de Novo Progresso.

O acidente aconteceu após tentar desviar de um buraco, na rodovia BR 163, no acesso ao Posto Curuá, que também liga a diversos bairros. A motociclista teria tentado desviar de um buraco na pista, fazendo com que a motocicleta perdesse o controle. A motoqueira teve ferimentos na cabeça, estava consciente no momento do resgate.

BR – 163

BA rodovia BR 163 é de responsabilidade do DNIT que transferiu a concessão pública para a empresa Via Brasil BR 163, a reportagem já flagrou outros acidentes no mesmo local.

A empresa vem realizando obras de recuperação (Tapa Buraco) neste trecho. A operação é lenta e a qualidade do serviço e/ou outros fatores fazem que a equipe retorne constantemente nos mesmos locais, “tapa hoje abre amanhã, comentou motorista no local”.

A recuperação no trecho de 10 km entre Novo Progresso/Aeroporto, vem sendo realizado de forma lenta,a reportagem constatou que ao menos três meses a empresa Via Brasil, faz operação Pare & Siga, para tapar buracos, mas em seguida eles reaparecem.

Mesmo com este serviço, a rodovia continua com buracos ao longo do trecho.

Reparação- A reportagem do Jornal Folha do Progresso, consultou advogado especialista no assunto, e repassou que se-tratando de acidente de veículo causado em virtude da má conservação da rodovia, no caso, pela existência de defeito (degrau/desnível) localizado entre o acostamento e a pista, sem suficiente sinalização, configurada está a responsabilidade da concessionária pela reparação dos danos. “É importante que a vítima registro um Boletim de Ocorrência, e notifique a empresa para reparação”, e/ou contrate um advogado para acionar a reparação de danos causado pelo acidente”, orientou o advogado.

