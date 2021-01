Ufopa muda para 11 de abril prova do Prosel dos cursos de Engenharia Sanitária e Ambiental e Agronomia em Novo Progresso

(Foto:Reprodução) – Cursos serão ofertados na modalidade presencial, sendo o de Engenharia Sanitária e Ambiental no polo de Novo Progresso e o de Agronomia, em Rurópolis.

O cronograma do Processo Seletivo Especial 2020 (Prosel) dos cursos de graduação em Engenharia Sanitária e Ambiental e em Agronomia foi alterado pela Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa). Os cursos serão ofertados de forma presencial, a partir do segundo semestre deste ano, nos municípios de Novo Progresso e Rurópolis, com 90 vagas no total.

As provas deveriam ocorrer ainda em dezembro de 2020, mas por conta de diversos fatores, a universidade irá aplicar as provaa de conhecimentos no dia 11 de abril de 2021, das 8h às 12h.

Confira o edital com alterações no cronograma

A organizadora do certame é a Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp). A seleção conterá prova objetiva, com 35 questões de múltipla escolha, e prova de redação, de no mínimo 20 linhas e máximo 30.

A divulgação do resultado final preliminar do Prosel está prevista para até o dia 28 de abril de 2021 e o resultado final do dia 5 maio de 2021.

As ofertas dos cursos foram disponibilizadas através do projeto Forma Pará, desenvolvido pelo governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet) em convênio com instituições públicas de ensino superior e prefeituras ou organizações sociais.

Jornal Folha do Progresso com informações dr G1 Santarém — Pará

23/01/2021 16h16

