Morre Juan Pablo, jovem que sobreviveu à acidente onde morreu quatro pessoas na BR 163 em Moraes Almeida

No acidente quatro pessoas morreram incluindo a namorada Marcela Vitória Vieira da Costa(foto:Arquivo Familiar)



Morreu neste sábado, 21 de maio de 2022, o jovem Juan Pablo Ferreira Souza, de 17 anos, sobrevivente do grave acidente que ocorreu na noite de domingo (15), na rodovia BR 163 no distrito de Moraes Almeida (distante 100 km de Novo Progresso).

Juan Pablo, foi socorrido com vida, e atendido na emergência do Hospital Municipal de Novo Progresso, transferido no dia seguinte em estado grave, em uma aeronave UTI aérea, para uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) no Hospital Regional dos Tapajós (HRT), em Itaituba, sudoeste do Pará. Pablo, teve agravamento e não resistiu vindo a óbito neste sábado 21. O corpo do jovem foi velado na igreja adventista e sepultado no cemitério municipal do distrito de Moraes Almeida.

Leia mais:Quatro pessoas morrem após batida de caminhonete na traseira de caminhão na BR 163, em Moraes Almeida

A família divulgou o luto nas redes sociais.vejam abaixo;

Acidente com quatro vitimas fatal

O motorista Jaison Moraes de Souza, (Pai de Juan Pablo) ,morreu empresado, na camionete , outros três passageiros também morreram. O acidente que vitimou quatro pessoas, aconteceu quando a camionete colidiu na traseira de um caminhão carregado com toras de madeira na Br 163, próximo a Moraes Almeida (sentido Novo Progresso Moraes Almeida). O acidente ocorreu por voltas das 22h00min de domingo 15de maio de 2022. As vítimas foram identificadas sendo; o motorista Jaison Moraes de Souza de 41 anos, os passageiros: Marcela Vitória Vieira da Costa de 15 anos (namorada de Juan Pablo), Vínicius Gabriel da Silva de 08 anos, Valdemilson Ferreira dos Santos de 30 anos.

Dois animais (cachorro) que estavam na carroceria da camionete morreu!

Sobreviventes

Outras quatro pessoas estavam no carro sendo socorridas com vida, Janaina dos Santos Lima de 26 anos, Elisia Ferreira Souza de 45 anos ,Mateus Phelipe Ferreira Souza de 17 anos apresentavam escoriações sendo conduzidos ao hospital aonde receberem atendimento médico e passam bem , fora de risco de morte. Juan Pablo Ferreira Souza de 17 anos, foi socorrido com vida, e veio óbito nestes sábado, 21 de maio de 2022, no hospital regional de Itaituba.

Por:Jornal Folha do Progresso em 23/05/2022/07:37:57

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...