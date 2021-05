Dois apostadores da mesma cidade em Mato Grosso ganham prêmios na Mega Sena

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

De acordo com o extrato divulgado pela Caixa Econômica Federal, outros 142 apostadores de diversas cidades brasileiras ganharam prêmios por cinco acertos. Por outro lado, como ninguém acertou as seis dezenas, o prêmio principal acumulou em R$ 100 milhões.

You May Also Like