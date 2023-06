Vários azeites vendidos no Brasil são reprovados por especialistas.

A avaliação foi feita por um júri especializado, que provou cada marca, levando em conta aroma e sabor, observando, entre outros fatores, picância e viscosidade.

Em primeiro lugar ficou o Las Docientas, fabricado no Chile. Qualidades: amargor e picância equilibrados, aroma levemente herbáceo, com toque de alcachofra. Preço aproximado: R$ 31. Em segundo lugar ficou o O.Live & Co, também do Chile. Qualidades: Picância, sabor considerado potente. Perde para o campeão por causa de um leve defeito de fermentação.Preço aproximado: R$ 31. Em terceiro lugar, Cocinero, produzido na Argentina. Aroma fermentado, intensidade média, leve aroma frutado, amargor e picância suaves. Preço aproximado: R$ 21 Veja agora, em ordem alfabética, a avaliação para outras marcas que estão nas prateleiras dos mercados brasileiros. Andorinha:Pertence ao grupo Sovena, que importa para o Brasil os azeites do seu próprio olival em Portugal. Insosso e rançoso, com defeito de fermentação e levemente floral. Preço aproximado: R$ 27 Borges: É da Espanha, distribuído pela Cargill no Brasil. Defeito de fermentação, sabor acético (avinagrado) e rançoso. Preço aproximado: R$ 22Carbonell: Produzido na Espanha. Defeitos de fermentação, amargor desagradável, sabor de remédio. Preço aproximado: R$ 23De Cecco: A marca italiana tem aroma muito forte de fermentado, com bastante ranço e sem picância. Preço aproximado: R$ 37Fillipo Berio: A marca italiana tem defeito de fermentação e sabor desagradável. Preço aproximado: R$ 25Gallo: Uma das mais famosas marcas de azeite português, porém não agradou. Sabor insosso e ranço residual na boca. Preço aproximado: R$ 30. La Pastina: Mais um produto italiano mal avaliado. Defeitos de fermentação. Preço aproximado: R$ 48 Mamma Bia – Outro italiano alvo de críticas. Picância que incomoda, defeito de fermentação e toque acético (avinagrado). Preço aproximado: R$ 35 Midas: O azeite grego tem aroma levemente floral, um pouco fermentado e com leve picância. Preço aproximado: R$ 50 Nova Oliva: Produzido no Chile, é levemente fermentado, acético (avinagrado) e com sabor rançoso similar ao de nozes velhas. Preço aproximado: R$ 30. Oliveira da Serra: Assim como o azeite Andorinha, este também pertence ao grupo Sovena. Picância leve demais e defeito considerável no aroma. Preço aproximado: R$ 36 Paganini: Azeite italiano com aroma de fermentado muito forte, falta de amargor e de picância. Preço aproximado: R$ 40. Qualitá: O azeite do grupo Pão de Açúcar, encontrado nos mercados da rede, é importado da Espanha. Amargor ruim e aroma excessivo de fermentado. Preço aproximado: R$ 27 Quinta Nova do Douro: O português é classificado como insosso, com defeito de fabricação e viscoso. Preço aproximado: R$ 26 Rafael Salgado: Azeite espanhol com aroma muito forte de fermentado, deixa oleosidade na boca, com amargor e picância reprovados. Preço aproximado: R$ 31 Raiola: Azeite italiano com sabor insosso e aroma de fermentado. Preço aproximado: R$ 43 Uniagro: Esse azeite que traz a marca Monde, da Espanha, tem defeito de fermentação e sabor picante desagradável. Preço aproximado: R$ 31 O azeite é um óleo vegetal extraído da azeitona, fruto da oliveira. É um alimento que, além de ser consumido isoladamente, também é usado para dar aroma e sabor a várias refeições. A região mediterrânea, atualmente, é responsável por 95% da produção mundial de azeite, favorecida pelas suas condições climáticas, propícias ao cultivo das oliveiras, com bastante sol e clima seco. O azeite é um dos alimentos mais tradicionais, havendo registros de sua utilização pelos povos da Mesopotâmia, há mais de 6 mil anos Escolha o azeite preferido e boa refeição!

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/06/2023/09:37:23

