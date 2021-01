Dois bebês com mais de 50cm nascem em menos de 24h no Hospital Materno-Infantil de Barcarena

(Fotos: Ascom Pró-Saúde) – Mikael e Ana Helena surpreenderam suas famílias e a equipe de profissionais da unidade

Bebês nascem todos os dias, mas nesta sexta feira, 8/1, algo incomum aconteceu no Hospital Materno-Infantil de Barcarena Dra. Anna Turan (HMIB). Em menos de 24h, dois bebês com mais de 50 centímetros e cerca de 5kg nasceram na unidade e causaram surpresa para as famílias e profissionais na unidade.

De acordo com Geovanny Magalhães, coordenador de enfermagem do HMIB, em média, bebês nascem pesando em torno de 3.500 gramas. ““Já tivemos bebês grandes, mas Mikael veio com 5,20kg, e Ana Helena com 4,710kg, os dois em menos de 24 horas. Todos ficaram surpresos, as mães estão bem, e os bebês são fortes e saudáveis”, relatou Geovanny Magalhães, coordenador de enfermagem.

Já tivemos bebês grandes, mas o Mikael nasceu com 5,20kg e a Ana Helena com 4,710kg. Os dois chegaram em menos de 24 horas e são os maiores que já tivemos aqui no hospital”, relatou.

O bebê Mikael nasceu com 56cm de parto cesáreo. Já Anna Helena com 53cm, e de parto normal. Os dois são os maiores bebês da unidade desde a inauguração, em setembro de 2018. O HMIB é uma unidade do Governo do Pará, sendo gerenciado pela Pró-Saúde, entidade filantrópica e com mais de 50 anos de experiência na gestão hospitalar.

O Materno-Infantil de Barcarena está localizada a 114km da capital Belém e é referência em média e alta complexidades na região do Baixo Tocantins. A unidade presta atendimento 100% gratuito por meio do Sistema Único de Saúde (SUS). Em seus dois anos de funcionamento, já realizou mais de 3.000 partos e cerca de 125 mil atendimentos, entre consultas, internações, exames e cirurgias.

Surpresa para as famílias

Michele Ribeiro, mãe de Mikael, comentou a felicidade em receber seu filho no colo um dia antes do seu aniversário. “No ultrassom com seis meses de gravidez ele estava com 1.243 gramas, foi quando descobri que ele iria ser grande, porque toda a família é grande. Agora com mais de 5kg foi uma surpresa. Esperei 6 anos por um bebê, menino, ele chegou um dia antes do meu aniversário. Um presentão”, contou a mãe emocionada.

No caso da bebê Ana Helena, a mãe de primeira viagem, Carolanne Rodrigues, de 23 anos e moradora de Cafezal, interior de Barcarena, a surpresa foi ainda maior. Carolanne conta que não há histórico de bebês grandes na família.

“A última ultrassom, em 12 de novembro, mostrou que seria grande, estava com mais de 2 quilos, mas dobrou em um mês. Eu nunca vou esquecer isso. Estou feliz que ela nasceu saudável. Todos estão ansiosos para ver essa grandona”, disse.

Segundo a enfermeira obstetra, Natália Cunha, bebês com mais de 50cm ou pesando acima de 3,5kg são atípicos. “Normalmente, recém-nascidos nascem com peso entre 2,8kg e 3,5kg, em parto normal ou cesárea”, explica.

Texto: Adrielle Lopes de Souza

Fotos: Ascom Pró-Saúde



Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...