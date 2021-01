Polícia prende 21 pessoas e recolhe 16 CNHs durante operação em Guarantã, Peixoto e Matupá no MT

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A operação também foi para conscientizar os motoristas dos riscos de dirigirem sob efeito de bebida alcoólica quanto a aplicação do teste do bafômetro, que não é obrigatório, mas ao ser negado, o condutor está sujeito a ser detido e sofrer mesma sanção se o resultado fosse positivo. Atualmente, o limite máximo permitido é de 0,05 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões, ou seja, quase zero.

A Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal fizeram a operação Lei Seca, ontem à noite, em Guarantã do Norte, Matupá e Peixoto de Azevedo. 16 motoristas tiveram as carteiras nacionais de habitação (CNHs) recolhidas. Quatro foram em Guarantã, sete em Matupá e três em Peixoto. Policiais também conduziram 21 pessoas das três cidades à delegacia.

