Portaria regulamenta polos para mestrado e doutorado EAD

Segundo a portaria, os polos deverão ter área administrativa, laboratório de informática ou multimídia equipados com computadores ou dispositivos similares, internet em todos os espaços, sala de estudos com acesso à biblioteca virtual e bases de dados, além de equipamentos para conferências virtuais e identificação da instituição responsável pela oferta de cursos.

O processo de formalização de mestrado e doutorado a distância foi iniciado em 2019, com a regulamentação da modalidade pela Capes . Com a nova portaria, o processo ganha mais segurança jurídica para estabelecer as características necessárias dos espaços físicos para pós-graduação stricto sensu EAD.

